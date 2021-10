Стрункі ноги. Кеті Перрі показала стильний образ у сукні з розрізом до стегна

Американська співачка Кеті Перрі підкорила мережу новим модним образом.

Знаменитість поділилась світлинами у своєму Інстаграм-блозі.

Зірка позує в помаранчевій сукні з розрізом на все стегно.

Так, Кеті підкреслила свої стункі ноги та розкішну фігуру.

До речі, в минулому році Кеті Перрі і Орландо Блум стали батьками.

Однак, матуся не приховувала свої форми після родів і досить швидко позбулась зайвих кілограмів.

Більше зіркових новин у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: katyperry

