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ICTV Ранок 22.10.2021 21:00
22.10.2021 21:00
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Стрункі ноги. Кеті Перрі показала стильний образ у сукні з розрізом до стегна

Стрункі ноги. Кеті Перрі показала стильний образ у сукні з розрізом до стегна

Американська співачка Кеті Перрі підкорила мережу новим модним образом.

Знаменитість поділилась світлинами у своєму Інстаграм-блозі.

Зірка позує в помаранчевій сукні з розрізом на все стегно.

Так, Кеті підкреслила свої стункі ноги та розкішну фігуру.

20 рік триває, а мама тут не для ігор. – заінтригувала своїм підписом Перрі.

До речі, в минулому році Кеті Перрі і Орландо Блум стали батьками.

Однак, матуся не приховувала свої форми після родів і досить швидко позбулась зайвих кілограмів.

Також по темі: Романтичний відпочинок. Кеті Перрі та Орландо Блум гайнули до Венеції Орландо Блум побився із Джастіном Бібером через жінку У ліжку цього красунчика побували Міранда Керр, Кетті Перрі і Кейт Босуорт

Більше зіркових новин у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кеті Перрі прокоментувала фото Орланда Блума.

Фото: katyperry

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Теги: інстаграм зірок, Кеті Перрі, шоу-бізнес
22.10.2021 21:00



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