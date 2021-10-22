Стрункі ноги. Кеті Перрі показала стильний образ у сукні з розрізом до стегна

Американська співачка Кеті Перрі підкорила мережу новим модним образом.
Знаменитість поділилась світлинами у своєму Інстаграм-блозі.
Зірка позує в помаранчевій сукні з розрізом на все стегно.
Так, Кеті підкреслила свої стункі ноги та розкішну фігуру.
20 рік триває, а мама тут не для ігор. – заінтригувала своїм підписом Перрі.
До речі, в минулому році Кеті Перрі і Орландо Блум стали батьками.
Однак, матуся не приховувала свої форми після родів і досить швидко позбулась зайвих кілограмів.Також по темі: Романтичний відпочинок. Кеті Перрі та Орландо Блум гайнули до Венеції Орландо Блум побився із Джастіном Бібером через жінку У ліжку цього красунчика побували Міранда Керр, Кетті Перрі і Кейт Босуорт
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кеті Перрі прокоментувала фото Орланда Блума.
Фото: katyperry