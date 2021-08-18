«Залишила на два дні». Кеті Перрі жартівливо прокоментувала відверте фото Орландо Блума

Кеті Перрі жартівливо відреагувала на відверте фото свого чоловіка Орландо Блума в мережі.
У своєму інстаграм-блозі актор опублікував відео і фото, де показав, як купається в озері.
На деяких світлинах Орландо позував оголеним.
“Я залишила тебе всього на два дні”, – прокоментувала пост чоловіка співачка.
Допис Блума зібрав понад півмільйона вподобань, а коментар Перрі – десять тисяч.Також по темі: Романтичний відпочинок. Кеті Перрі та Орландо Блум гайнули до Венеції Орландо Блум побився із Джастіном Бібером через жінку Яблучний оцет та антистрес. Головні секрети краси та молодості Кеті Перрі
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Фото: katyperry