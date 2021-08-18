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ICTV Ранок 18.08.2021 19:20
18.08.2021 19:20
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«Залишила на два дні». Кеті Перрі жартівливо прокоментувала відверте фото Орландо Блума

«Залишила на два дні». Кеті Перрі жартівливо прокоментувала відверте фото Орландо Блума

Кеті Перрі жартівливо відреагувала на відверте фото свого чоловіка Орландо Блума в мережі.

У своєму інстаграм-блозі актор опублікував відео і фото, де показав, як купається в озері.

На деяких світлинах Орландо позував оголеним.

орландо блум фото

“Я залишила тебе всього на два дні”, – прокоментувала пост чоловіка співачка.

Допис Блума зібрав понад півмільйона вподобань, а коментар Перрі – десять тисяч.

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Нагадаємо, раніше ми писали про топ ролей Дженніфер Еністон.

Фото: katyperry

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Кеті Перрі, Орландо Блум, шоу-біз
18.08.2021 19:20



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