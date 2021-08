«Залишила на два дні». Кеті Перрі жартівливо прокоментувала відверте фото Орландо Блума

Кеті Перрі жартівливо відреагувала на відверте фото свого чоловіка Орландо Блума в мережі.

У своєму інстаграм-блозі актор опублікував відео і фото, де показав, як купається в озері.

На деяких світлинах Орландо позував оголеним.

Допис Блума зібрав понад півмільйона вподобань, а коментар Перрі – десять тисяч.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: katyperry

