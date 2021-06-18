Романтичний відпочинок. Кеті Перрі та Орландо Блум гайнули до Венеції

Зіркова пара Орландо Блума та Кеті Перрі гайнула до Італії.

Закохані поїхали у відпустку після вакцинації.

Відпочинок пара проводить у Венеції .

У своїх інстаграм-блогах зірки діляться світлинами з прогулянок.

“Купа піци і поцілунок під мостом на удачу”, — підписав фото на своїй сторінці щасливий Орландо.

Більше зіркових новини дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про роман Джей Ло і Бена Аффлека.

Фото: orlandobloom

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