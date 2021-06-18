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ICTV Ранок 18.06.2021 20:25
18.06.2021 20:25
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Романтичний відпочинок. Кеті Перрі та Орландо Блум гайнули до Венеції


Зіркова пара Орландо Блума та Кеті Перрі гайнула до Італії.

Закохані поїхали у відпустку після вакцинації.

Відпочинок пара проводить у Венеції .

У своїх інстаграм-блогах зірки діляться світлинами з прогулянок.

“Купа піци і поцілунок під мостом на удачу”, — підписав фото на своїй сторінці щасливий Орландо.

Також по темі: Кеті Перрі таємно вийшла заміж? Що нового в соцмережах зірок Кеті Перрі домогла фанатці перемогти страшну хворобу Орландо Блум побився із Джастіном Бібером через жінку

Більше зіркових новини дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про роман Джей Ло і Бена Аффлека.

Фото: orlandobloom

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Кеті Перрі фото, Орландо Блум, шоу-біз
18.06.2021 20:25



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