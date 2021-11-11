“Обожнюю Мальдиви!” Оля Полякова показала спокусливі фото в бікіні

Відома українська співачка Оля Полякова знову тішить підписників спокусливими фото.
Так напередодні українська королева ночі похвалилась на своїй сторінці гарячими знімками в бікіні.
Я обожнюю Мальдиви! Закохалася в них, тільки-но вперше побачила, це було 13 років тому. З тих пір, намагаюся хоча б раз на 2 роки побувати, — підписала свій гарячий фотосет Полякова.
Ну, зрозуміло. Але не так на допис звернули увагу її підписники, як на розкішну фігуру Олі.
Поки одні писали: “Який прес!”, “Які ніжки!”, “Богиня”, інші — стверджували, що то все фотошоп, і що кудись пропали груди співачки…
Але, якщо проаналізувати кількість хейту під постом Полякової, швидко можна дійти висновку — більше все таки позитивних “Ох і Ах!”Також по темі: Більше не супербілявка? Оля Полякова заінтригувала зміною іміджу З трояндою та у спокусливій білизні. "Холостячка" Злата Огнєвіч показала відверті фото Вільна та оголена. Брітні Спірс показала пружне тіло
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Фото: polyakovamusic