“Обожнюю Мальдиви!” Оля Полякова показала спокусливі фото в бікіні

Відома українська співачка Оля Полякова знову тішить підписників спокусливими фото.

Так напередодні українська королева ночі похвалилась на своїй сторінці гарячими знімками в бікіні.

Я обожнюю Мальдиви! Закохалася в них, тільки-но вперше побачила, це було 13 років тому. З тих пір, намагаюся хоча б раз на 2 роки побувати, — підписала свій гарячий фотосет Полякова.

Ну, зрозуміло. Але не так на допис звернули увагу її підписники, як на розкішну фігуру Олі.

Поки одні писали: “Який прес!”, “Які ніжки!”, “Богиня”, інші — стверджували, що то все фотошоп, і що кудись пропали груди співачки…

Але, якщо проаналізувати кількість хейту під постом Полякової, швидко можна дійти висновку — більше все таки позитивних “Ох і Ах!”

Більше зіркових новин дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про українських зірок, які ведуть здоровий спосіб життя.

Фото: polyakovamusic

