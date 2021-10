Українські зірки, які поставили здоров’я в пріоритет – топ від Ранку у Великому Місті.

Підтягнуте тіло, чиста шкіра і розкішне волосся – неодмінні атрибути зовнішності знаменитостей.

Проте за ефектним виглядом стоїть не удача, а клопітка праця та дисципліна.

Ми склали для вас добірку з 5 українських зірок, які ведуть здоровий спосіб життя.

Українська акторка у свої 54 має приголомшливий вигляд.

Секрети краси Сумської – ранкова пробіжка.

У будь-яку погоду зірка щодня бігає щонайменше 30 хвилин.

Пропустити ритуал може хіба у сильні морози.

Сумська надає перевагу легким сніданкам.

Зазвичай це каша і бутерброд з козячим сиром.

Жодних сосисок, тостів, жирної яєчні чи іншої важкої їжі.

Пані Ольга має таку філософію харчування: «Краще їсти все, що рухається і росте, але не їсти те, що запаковане».

Проте зараз актриса вже не може пригадати, коли востаннє куштувала цукерки або шоколадні батончики.

Для того, щоб підтримувати форму, Настя Каменських займається спортом і харчується за особливою схемою.

Співачка їсть 5 разів на день. Робить перерви між прийманням їжі у 3 години.

На сніданок у знаменитості вівсянка або овечий йогурт без добавок.

До страви зірка додає ягоди, фрукти або горіхи.

В інший час п’є чисту воду – по 2-3 літри на день.

За 20 хвилин перед кожним прийомом їжі Настя випиває склянку води.

Задля легкості Єфросиніна майже не їсть м’яса. Іноді може дозволити собі птицю.

Молока Маша теж не п’є.

Телеведуча каже, що спеціалісти довели, що цей продукт дорослим організмом практично не засвоюється.

Як замінник Єфросиніна використовує соєве молоко.

Солодкого зірка майже не вживає.

Ще одне правило знаменитості: жодних вуглеводів після 15:00. Адже згодом обмін речовин сповільнюється.

Запорука розкішного вигляду Полякової – спорт на свіжому повітрі.

До того ж активна концертна діяльність і танці теж не дають зірці розслаблятися.

Ще один секрет краси – відвідини бані.

Оля влаштовує собі такий ритуал щотижня і використовує там березовий віник, щоб розігнати лімфоток.

Опісля занурюється в купіль.

Потім використовує саморобний скраб з кавової гущі, вівсяних пластівців, меду і дрібної морської солі.

Окрім цього, Полякова ще й правильно харчується.

Крупи та хліб дозволяє собі тільки вранці. Фрукти їсть до 15:00.

Співак багато тренується, щоб підтримувати свою спортивну форму.

Віталій відмовився від алкоголю. Не їсть смаженого, копченого, жирного.

Були періоди, коли зірка займався спортом практично щодня.

Зараз Віталій іноді балує себе смачненьким.

Проте має залізне правило: ніколи не пропускає тренувань, навіть на гастролях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історії зірок, які перемогли рак.

Фото: Instagram

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.