Більше не супербілявка? Оля Полякова заінтригувала зміною іміджу

Українська співачка Оля Полякова продемонструвала незвичний імідж.
Так напередодні українська супербілявка з’явилась на одному із телевізійних шоу в образі брюнетки.
Ну що? Пасує мені бути брюнеткою? — прокоментувала свій пост Полякова.
Думки коментаторів розділилися.
Поки Даша Астаф’єва висловлювала своє хвилювання, а Даша Трегубова порівнювала Полякову із Жанною д’Арк, прихильники дещо розчарувались.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про рецепт чіабати від Олі Полякової.
Фото: polyakovamusic