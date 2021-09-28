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ICTV Ранок 28.09.2021 15:30
28.09.2021 15:30
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Більше не супербілявка? Оля Полякова заінтригувала зміною іміджу

Більше не супербілявка? Оля Полякова заінтригувала зміною іміджу

Українська співачка Оля Полякова продемонструвала незвичний імідж.

Так напередодні українська супербілявка з’явилась на одному із телевізійних шоу в образі брюнетки.

Ну що? Пасує мені бути брюнеткою? — прокоментувала свій пост Полякова.

Думки коментаторів розділилися.

Поки Даша Астаф’єва висловлювала своє хвилювання, а Даша Трегубова порівнювала Полякову із Жанною д’Арк, прихильники дещо розчарувались.

скрін коментарів Полякової

Також по темі: Девід Бекхем став блондином? Легендарний футболіст вирішив змінити імідж разом із синами Королева ночі на розкішній яхті. Полякова похизувалася світлинами з Одеси Їй справді 51? Наомі Кемпбелл приголомшила мережу гарячими фото

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рецепт чіабати від Олі Полякової.

Фото: polyakovamusic

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Теги: інстаграм зірок, Оля Полякова, шоу-біз
28.09.2021 15:30



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