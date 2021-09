Більше не супербілявка? Оля Полякова заінтригувала зміною іміджу

Українська співачка Оля Полякова продемонструвала незвичний імідж.

Так напередодні українська супербілявка з’явилась на одному із телевізійних шоу в образі брюнетки.

Думки коментаторів розділилися.

Поки Даша Астаф’єва висловлювала своє хвилювання, а Даша Трегубова порівнювала Полякову із Жанною д’Арк, прихильники дещо розчарувались.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рецепт чіабати від Олі Полякової.

Фото: polyakovamusic

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.