УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 10.11.2021 19:14
10.11.2021 19:14
Поділитися

З трояндою та у спокусливій білизні. “Холостячка” Злата Огнєвіч показала відверті фото

З трояндою та у спокусливій білизні. “Холостячка” Злата Огнєвіч показала відверті фото

Не топлес. Але у досить відвертій білизні.

Такими гарячими знімками похвалилась днями у своєму Instagram українська співачка, головна “Холостячка” країни Злата Огнєвіч.

А під спокусливими фото зірка залишила лонгрід на тему “нормальних чоловіків”.

Навряд чи багато підписників Злати змогли зосередитись на темі поста після таких відвертих кадрів.

Тому коротко резюмуємо головні ознаки нормального чоловіка на думку головної “Холостячки” країни:

  1. Вміє боротись із особистими страхами;
  2. Спокійно відноситься до фізіології;
  3. Чітко усвідомлює, чого хоче в конкретний момент;
  4. Нічого не може йому завадити бути батьком для своїх дітей.
Також по темі: Оголена і з усіх ракурсів. Хайді Клум поділилась гарячими фото "Купаюсь у морі любові". Холостячка Злата Огнєвіч поділилася знімками у купальнику Їй справді 51? Наомі Кемпбелл приголомшила мережу гарячими фото

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми показували модні образи Злати Огнєвіч.

Фото: zlata.ognevich

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, зірки, Злата Огнєвіч, шоу-біз
10.11.2021 19:14



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь