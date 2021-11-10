З трояндою та у спокусливій білизні. “Холостячка” Злата Огнєвіч показала відверті фото

Не топлес. Але у досить відвертій білизні.
Такими гарячими знімками похвалилась днями у своєму Instagram українська співачка, головна “Холостячка” країни Злата Огнєвіч.
А під спокусливими фото зірка залишила лонгрід на тему “нормальних чоловіків”.
Навряд чи багато підписників Злати змогли зосередитись на темі поста після таких відвертих кадрів.
Тому коротко резюмуємо головні ознаки нормального чоловіка на думку головної “Холостячки” країни:
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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми показували модні образи Злати Огнєвіч.
Фото: zlata.ognevich
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10.11.2021 19:14
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