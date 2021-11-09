Завжди на стилі. Модні образи Насті Каменських

Безперечно, Настя Каменських – одна з найбільш яскравих та стильних зірок українського шоу-бізу.
Вона не боїться сміливих образів і просто обожнює епатувати прихильників несподіваними модними луками.
Ми зробили добірку крутих образів зірки, які можуть стати тобі у нагоді як модний орієнтир.
Модні образи Насті Каменських
Розкішні сукні
На виступах, червоних доріжках та світських вечірках Каменських часто з’являється в розкішних сукнях.
Причому, співачка не боїться яскравих відтінків.
Червоний, жовтий, зелений – у «парадному» гардеробі Насті можна зустріти справжнє свято кольору.
Зручні кежуал-луки
А от на кожен день зірка обирає більш комфортні луки в стилі смарт-кежуал. Часто – більш спокійних кольорів.Також по темі: Внутрішня свобода. Настя Каменських на відпочинку закликає прийняти себе "Не дуже енергійно". Настя Каменських показала, як гріється у холодну погоду Сніданок для коханої. Каменських привідкрила сімейну ідилію з Потапом
Джинси та брюки вона вдало поєднує з футболками-оверсайз та вільними сорочками.
Виходить зручно і максимально стильно.
Верхній одяг
Серед верхнього одягу Настя обирає досить універсальні варіанти.
Чорна шкіряна куртка, бежевий тренч або білий короткий пухових – це зручні та практичні речі, що гарно виглядають у будь якій ситуації.
Трендові купальники
Каменських часто літає на відпочинок, тож без колекції стильних купальників зірці ніяк не обійтись.
Моделі й кольори абсолютно різні, але фірмовий стиль Насті проглядається скрізь: вона завжди обирає плавки з завищеною лінією стегон.
Вони візуально збільшують і так довгі ноги зірки та роблять фігуру ще більш спокусливою.
Нагадаємо, раніше ми публікували фото Насті Каменських з відпочинку.
Фото: kamenskux