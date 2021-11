Завжди на стилі. Модні образи Насті Каменських

Безперечно, Настя Каменських – одна з найбільш яскравих та стильних зірок українського шоу-бізу.

Вона не боїться сміливих образів і просто обожнює епатувати прихильників несподіваними модними луками.

Ми зробили добірку крутих образів зірки, які можуть стати тобі у нагоді як модний орієнтир.

На виступах, червоних доріжках та світських вечірках Каменських часто з’являється в розкішних сукнях.

Причому, співачка не боїться яскравих відтінків.

Червоний, жовтий, зелений – у «парадному» гардеробі Насті можна зустріти справжнє свято кольору.

А от на кожен день зірка обирає більш комфортні луки в стилі смарт-кежуал. Часто – більш спокійних кольорів.

Джинси та брюки вона вдало поєднує з футболками-оверсайз та вільними сорочками.

Виходить зручно і максимально стильно.

Серед верхнього одягу Настя обирає досить універсальні варіанти.

Чорна шкіряна куртка, бежевий тренч або білий короткий пухових – це зручні та практичні речі, що гарно виглядають у будь якій ситуації.

Каменських часто літає на відпочинок, тож без колекції стильних купальників зірці ніяк не обійтись.

Моделі й кольори абсолютно різні, але фірмовий стиль Насті проглядається скрізь: вона завжди обирає плавки з завищеною лінією стегон.

Вони візуально збільшують і так довгі ноги зірки та роблять фігуру ще більш спокусливою.

Фото: kamenskux

