Внутрішня свобода. Настя Каменських на відпочинку закликає прийняти себе

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз знаходиться на відпочинку, показала фігуру в бікіні.

Цими світлинами зірка поділилась в своєму Інстаграм-акаунті.

На фото Настя розслабляється у воді у червоному бікіні.

Настя з тих зірок, що старанно працюють у спортзалі над ідеальним формами.

Однак, знаменитість розповідали, що не засмучується, коли з’являються зайві кілограми, бо навчилась любити і примати своє тіло таким як воно є.

До речі, Потап на своїй сторінці теж показав світлину з дружиною у цьому купальнику.

Однак, сам не став показувати свою фігуру, а лише “заглянув” у кадр.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Настя Каменських відпочиває у Дубаї.

Фото: kamenskux

