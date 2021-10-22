Внутрішня свобода. Настя Каменських на відпочинку закликає прийняти себе

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз знаходиться на відпочинку, показала фігуру в бікіні.
Цими світлинами зірка поділилась в своєму Інстаграм-акаунті.
На фото Настя розслабляється у воді у червоному бікіні.
Прийми самого себе, своє тіло і думки. адже знайти внутрішню свободу, ось де справжня незалежність, – підписала своє фото Каменських.
Настя з тих зірок, що старанно працюють у спортзалі над ідеальним формами.
Однак, знаменитість розповідали, що не засмучується, коли з’являються зайві кілограми, бо навчилась любити і примати своє тіло таким як воно є.
До речі, Потап на своїй сторінці теж показав світлину з дружиною у цьому купальнику.
Однак, сам не став показувати свою фігуру, а лише “заглянув” у кадр.
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Настя Каменських відпочиває у Дубаї.
Фото: kamenskux