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ICTV Ранок 22.10.2021 20:20
22.10.2021 20:20
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Внутрішня свобода. Настя Каменських на відпочинку закликає прийняти себе

Внутрішня свобода. Настя Каменських на відпочинку закликає прийняти себе

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз знаходиться на відпочинку, показала фігуру в бікіні.

Цими світлинами зірка поділилась в своєму Інстаграм-акаунті.

На фото Настя розслабляється у воді  у червоному бікіні.

Прийми самого себе, своє тіло і думки. адже знайти внутрішню свободу, ось де справжня незалежність, – підписала своє фото Каменських.

Настя з тих зірок, що старанно працюють у спортзалі над ідеальним формами.

Однак, знаменитість розповідали, що не засмучується, коли з’являються зайві кілограми, бо навчилась любити і примати своє тіло таким як воно є.

До речі, Потап на своїй сторінці теж показав світлину з дружиною у цьому купальнику.

Однак, сам не став показувати свою фігуру, а лише “заглянув” у кадр.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Настя Каменських відпочиває у Дубаї.

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграм зірок, Настя Каменських, шоу-бізнес
22.10.2021 20:20



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