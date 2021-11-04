Нескінченне літо. Настя Каменських засвітила свої форми на відпочинку

Українська співачка Настя Каменських потішила шанувальників пікантним фото у купальнику.
Таким спокусливим знімком поділилась напередодні в своєму Інстаграмі
Настя позує в червоному бікіні.
— Сонячні фото для дощового дня,– підписала Настя.
Таке вбрання чудово підкреслило її струнку і засмаглу фігуру.
Але тут прихильники розділилися на два табори, одні закидали Настю компліментами, інші ж писали, що аж занадто відвертий купальник.
А що на всі ці роздягання Насті каже її чоловік — Потап?
Мабуть, що він її і фотографує.
За день допис встиг зібрати більше 150 тисяч вподобань.Також по темі: Ось це так спека! У неоновому бікіні Каменських похвалилася відпочинком у Дубаї Як це по-дівочому. Настя Каменських поділилась кумедним відео Без чоловіка. Надя Дорофєєва показала, як відпочиває в Португалії
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Настя Каменських закликає прийняти себе та полюбити своє тіло.
Фото: kamenskux