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ICTV Ранок 04.11.2021 20:20
04.11.2021 20:20
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Нескінченне літо. Настя Каменських засвітила свої форми на відпочинку

Нескінченне літо. Настя Каменських засвітила свої форми на відпочинку

Українська співачка Настя Каменських потішила шанувальників пікантним фото у купальнику.

Таким спокусливим знімком поділилась напередодні в своєму Інстаграмі

Настя позує в червоному бікіні.

— Сонячні фото для дощового дня,– підписала Настя.

Таке вбрання чудово підкреслило її струнку і засмаглу фігуру.

Але тут прихильники розділилися на два табори, одні закидали Настю компліментами, інші ж писали, що аж занадто відвертий купальник.

А що на всі ці роздягання Насті каже її чоловік — Потап?

Мабуть, що він її і фотографує.

За день допис встиг зібрати більше 150 тисяч вподобань.

Також по темі: Ось це так спека! У неоновому бікіні Каменських похвалилася відпочинком у Дубаї Як це по-дівочому. Настя Каменських поділилась кумедним відео Без чоловіка. Надя Дорофєєва показала, як відпочиває в Португалії

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Настя Каменських закликає прийняти себе та полюбити своє тіло.

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграм зірок, Настя Каменських, шоу-бізнес
04.11.2021 20:20



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