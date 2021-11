Нескінченне літо. Настя Каменських засвітила свої форми на відпочинку

Українська співачка Настя Каменських потішила шанувальників пікантним фото у купальнику.

Таким спокусливим знімком поділилась напередодні в своєму Інстаграмі

Настя позує в червоному бікіні.

Таке вбрання чудово підкреслило її струнку і засмаглу фігуру.

Але тут прихильники розділилися на два табори, одні закидали Настю компліментами, інші ж писали, що аж занадто відвертий купальник.

А що на всі ці роздягання Насті каже її чоловік — Потап?

Мабуть, що він її і фотографує.

За день допис встиг зібрати більше 150 тисяч вподобань.

