“Не дуже енергійно”. Настя Каменських показала, як гріється у холодну погоду

Якщо не знаєш, як зігрітися холодної осені, бери приклад з Насті Каменських.

Популярна українська співачка пропонує у таку погоду танцювати.

Так днями зірка виклала у своєму Instagram відео зі своїми танцями:

Але коментаторам, схоже, це не допомогло.

Вони дорікнули співачці у браку енергійності:

Фото: kamenskux

