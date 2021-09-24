“Не дуже енергійно”. Настя Каменських показала, як гріється у холодну погоду

Якщо не знаєш, як зігрітися холодної осені, бери приклад з Насті Каменських.
Популярна українська співачка пропонує у таку погоду танцювати.
Так днями зірка виклала у своєму Instagram відео зі своїми танцями:
Танці зігрівають, — підписала Каменських.
Але коментаторам, схоже, це не допомогло.
Вони дорікнули співачці у браку енергійності:
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Настя Каменських дразнить світлинами з відпочинку.
Фото: kamenskux