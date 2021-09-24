УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 24.09.2021 20:20
24.09.2021 20:20
Поділитися

“Не дуже енергійно”. Настя Каменських показала, як гріється у холодну погоду

“Не дуже енергійно”. Настя Каменських показала, як гріється у холодну погоду

Якщо не знаєш, як зігрітися холодної осені, бери приклад з Насті Каменських.

Популярна українська співачка пропонує у таку погоду танцювати.

Так днями зірка виклала у своєму Instagram відео зі своїми танцями:

Танці зігрівають, — підписала Каменських.

Але коментаторам, схоже, це не допомогло.

Вони дорікнули співачці у браку енергійності:

скрін з коментів NK

Також по темі: На роботу в купальнику. Настя Каменських показала, як одягається на гастролях Оголюватись як сенс життя. Зіркові красуні, які обожнюють публікувати гарячі фото Гарячі гастролі. Полякова запалила Буковель своїми танцями

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Настя Каменських дразнить світлинами з відпочинку.

Фото: kamenskux

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Настя Каменських, шоу-бізнес
24.09.2021 20:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь