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ICTV Ранок 26.08.2021 14:00
26.08.2021 14:00
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Сніданок для коханої. Каменських привідкрила сімейну ідилію з Потапом

Сніданок для коханої. Каменських привідкрила сімейну ідилію з Потапом

Українська співачка Настя Каменських вкотре потішила прихильників романтичним відео з чоловіком.

Нещодавно зірка повернулася з тривалих гастролей і показала у своїх інстаграм-сторіс, як Потап готує її сніданок.

Це най-найкращий добрий ранок… — підписала Каменських і солодко поцілувала Олексія

Співачка дволі часто розповідає підписникам, як важко їй дається навіть тимчасова розлука з коханим, і публікує дуже милі фото:

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Каменських відпочивала в Хорватії.

Фото: kamenskux

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Теги: Настя Каменських, Потап
26.08.2021 14:00



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