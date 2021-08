Сніданок для коханої. Каменських привідкрила сімейну ідилію з Потапом

Українська співачка Настя Каменських вкотре потішила прихильників романтичним відео з чоловіком.

Нещодавно зірка повернулася з тривалих гастролей і показала у своїх інстаграм-сторіс, як Потап готує її сніданок.

Співачка дволі часто розповідає підписникам, як важко їй дається навіть тимчасова розлука з коханим, і публікує дуже милі фото:

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Каменських відпочивала в Хорватії.

Фото: kamenskux

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.