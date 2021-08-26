Сніданок для коханої. Каменських привідкрила сімейну ідилію з Потапом

Українська співачка Настя Каменських вкотре потішила прихильників романтичним відео з чоловіком.
Нещодавно зірка повернулася з тривалих гастролей і показала у своїх інстаграм-сторіс, як Потап готує її сніданок.
Це най-найкращий добрий ранок… — підписала Каменських і солодко поцілувала Олексія
Співачка дволі часто розповідає підписникам, як важко їй дається навіть тимчасова розлука з коханим, і публікує дуже милі фото:
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Каменських відпочивала в Хорватії.
Фото: kamenskux