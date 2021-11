“Смачний пиріг”. Хайді Клум шокувала підписників оголеним фото

48-річна супермодель Хайді Клум вразила фанатів фотографією без спідньої білизни.

Цим фото зірка поділилась в своєму Інстаграм-акаунті.

Відома німецька супермодель, зірка 90-х, на гарячому знімку в ліжку за сніданком, демонструє стрункі ноги.

А інтимне місце знаменитість прикрила пирогом на тарілці.

Підписників Хайді, звісно, обурила ця її витівка.

Вони мотивують це тим, що вона мати — 4-ох дітей.

Однак зірка довго не думала і взяла й коментарі під тим своїм фото

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували пікантний знімок Хайді Клум у дзеркалі

Фото: heidiklum

