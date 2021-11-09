“Смачний пиріг”. Хайді Клум шокувала підписників оголеним фото

48-річна супермодель Хайді Клум вразила фанатів фотографією без спідньої білизни.
Цим фото зірка поділилась в своєму Інстаграм-акаунті.
Відома німецька супермодель, зірка 90-х, на гарячому знімку в ліжку за сніданком, демонструє стрункі ноги.
— О! Мій!Смачний пиріг, — підписала Клум.
а пикантное место блондинки прячет тарелка с десертом.
А інтимне місце знаменитість прикрила пирогом на тарілці.
Підписників Хайді, звісно, обурила ця її витівка.
Вони мотивують це тим, що вона мати — 4-ох дітей.
Однак зірка довго не думала і взяла й коментарі під тим своїм фотоТакож по темі: Під сонцем Каліфорнії. Хайді Клум поділилася новими фотографіями в бікіні Палка вболівальниця. 48-річна Хайді Клум підтримала збірну Німечини пікантним фото 47-річна супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардашян
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Нагадаємо, раніше ми показували пікантний знімок Хайді Клум у дзеркалі
Фото: heidiklum