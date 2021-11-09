УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 09.11.2021 19:15
09.11.2021 19:15
Поділитися

“Смачний пиріг”. Хайді Клум шокувала підписників оголеним фото

“Смачний пиріг”. Хайді Клум шокувала підписників оголеним фото

48-річна супермодель Хайді Клум вразила фанатів фотографією без спідньої білизни.

Цим фото зірка поділилась в своєму Інстаграм-акаунті.

Відома німецька супермодель, зірка 90-х, на гарячому знімку в ліжку за сніданком, демонструє стрункі ноги.

— О! Мій!Смачний пиріг, — підписала Клум.

а пикантное место блондинки прячет тарелка с десертом.

А інтимне місце знаменитість прикрила пирогом на тарілці.

Підписників Хайді, звісно, обурила ця її витівка.

Вони мотивують це тим, що вона мати — 4-ох дітей.

Однак зірка довго не думала і взяла й коментарі під тим своїм фото

Також по темі: Під сонцем Каліфорнії. Хайді Клум поділилася новими фотографіями в бікіні Палка вболівальниця. 48-річна Хайді Клум підтримала збірну Німечини пікантним фото 47-річна супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардашян

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували пікантний знімок Хайді Клум у дзеркалі

Фото: heidiklum

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Хайді Клум, шоу-бізнес
09.11.2021 19:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь