Палка вболівальниця. 48-річна Хайді Клум підтримала збірну Німечини пікантним фото

Хайді Клум виявилась палкою вболівальницею збірної Німеччини.

Так напередодні відома 48-річна німецька спурмодель, зірка 90-их, вирішила підтримати німецьку команду на ЄВРО 2020 сексуальним знімком з напівоголеними грудьми.

Удачі сьогодні Німеччино, — підписала своє гаряче фото Хайді.

Та, на жаль, такі міри не допомогли.

Адже Німеччина програла Франції з рахунком 1:0.

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Нагадаємо, раніше Даша Астаф’єва похизувалась своїми відвертими фото.

Фото: heidiklum

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