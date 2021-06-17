Палка вболівальниця. 48-річна Хайді Клум підтримала збірну Німечини пікантним фото

Хайді Клум виявилась палкою вболівальницею збірної Німеччини.
Так напередодні відома 48-річна німецька спурмодель, зірка 90-их, вирішила підтримати німецьку команду на ЄВРО 2020 сексуальним знімком з напівоголеними грудьми.
Удачі сьогодні Німеччино, — підписала своє гаряче фото Хайді.
Та, на жаль, такі міри не допомогли.
Адже Німеччина програла Франції з рахунком 1:0.Також по темі: Сексуальна русалонька: Леді Гага поділилася відвертим фото в бікіні Фанати в захваті. Хайді Клум поділилася пікантним архівним знімком Ну дуже гаряче! Настя Каменських похизувалась фото з відпочинку
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Фото: heidiklum