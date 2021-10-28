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ICTV Ранок 28.10.2021 16:20
28.10.2021 16:20
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Оголена і з усіх ракурсів. Хайді Клум поділилась гарячими фото

Оголена і з усіх ракурсів. Хайді Клум поділилась гарячими фото

Хайді Клум потішила підписників новою порцією відвертих фото.

Так напередодні відома 48-річна німецька спурмодель, зірка 90-их приміряла чи то купальник помаранчевий, чи просто такий комплект білизни популярного бренду.

І, звісно, ж зробила десятки фото зі всіх ракурсів.

За день допис встиг зібрати більше 128 тисяч лайків.

Шкода, що коментарі під ним закриті.

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Ну, дуже любить оголюватись красуня Гайді.

І, як бачимо, не лише перед своїм 32-річним чоловіком, музикантом Томом Кауліцом…

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Наомі Кемпбелл.

Фото: giphy

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Хайді Клум, шоу-біз
28.10.2021 16:20



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