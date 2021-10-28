Оголена і з усіх ракурсів. Хайді Клум поділилась гарячими фото

Хайді Клум потішила підписників новою порцією відвертих фото.
Так напередодні відома 48-річна німецька спурмодель, зірка 90-их приміряла чи то купальник помаранчевий, чи просто такий комплект білизни популярного бренду.
І, звісно, ж зробила десятки фото зі всіх ракурсів.
За день допис встиг зібрати більше 128 тисяч лайків.
Шкода, що коментарі під ним закриті.Також по темі: Без чоловіка. Надя Дорофєєва показала, як відпочиває в Португалії Оголена і щаслива. Хайді Клум поділилась відвертими фото з відпустки Не вдалось сховатись. Леонардо Ді Капріо з коханою відпочиває на Гаваях
Ну, дуже любить оголюватись красуня Гайді.
І, як бачимо, не лише перед своїм 32-річним чоловіком, музикантом Томом Кауліцом…
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Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Наомі Кемпбелл.
Фото: giphy