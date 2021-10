Оголена і з усіх ракурсів. Хайді Клум поділилась гарячими фото

Хайді Клум потішила підписників новою порцією відвертих фото.

Так напередодні відома 48-річна німецька спурмодель, зірка 90-их приміряла чи то купальник помаранчевий, чи просто такий комплект білизни популярного бренду.

І, звісно, ж зробила десятки фото зі всіх ракурсів.

За день допис встиг зібрати більше 128 тисяч лайків.

Шкода, що коментарі під ним закриті.

Ну, дуже любить оголюватись красуня Гайді.

І, як бачимо, не лише перед своїм 32-річним чоловіком, музикантом Томом Кауліцом…

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Фото: giphy

