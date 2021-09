Під сонцем Каліфорнії. Хайді Клум поділилася новими фотографіями в бікіні

Німецька супермодель і актриса Хайді Клум поділилася відвертими фотографіями.

Знаменитість виклала світлини у свій Інстаграм.

На світлині зірка позує з розпущеним волоссям.

Образ доповнюють сонцезахисні окуляри-авіатори у яскраво жовтій оправі.

Акторка полюбляє викладати оголені фото.

Так, нещодавно Клум хизувалась знімками з відпочинку у Італії.

Сам же допис встиг зібрати 65 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Хайді Клум підтримала збірну Німеччини пікантним фото.

Фото: heidiklum

