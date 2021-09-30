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ICTV Ранок 30.09.2021 19:40
30.09.2021 19:40
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Під сонцем Каліфорнії. Хайді Клум поділилася новими фотографіями в бікіні

Під сонцем Каліфорнії. Хайді Клум поділилася новими фотографіями в бікіні

Німецька супермодель і актриса  Хайді Клум поділилася відвертими фотографіями.

Знаменитість виклала світлини у свій Інстаграм.

На світлині зірка позує з розпущеним волоссям.

Образ доповнюють сонцезахисні окуляри-авіатори у яскраво жовтій оправі.

— Сонце Каліфорнії, — прокоментувала свої фото Хайді.

Акторка полюбляє викладати оголені фото.

Так, нещодавно Клум хизувалась знімками з відпочинку у Італії.

Сам же допис встиг зібрати 65 тисяч вподобань.

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Нагадаємо, раніше ми показували, як Хайді Клум підтримала збірну Німеччини пікантним фото.

Фото: heidiklum

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Теги: інстаграм зірок, Хайді Клум, шоу-бізнес
30.09.2021 19:40



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