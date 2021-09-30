Під сонцем Каліфорнії. Хайді Клум поділилася новими фотографіями в бікіні

Німецька супермодель і актриса Хайді Клум поділилася відвертими фотографіями.
Знаменитість виклала світлини у свій Інстаграм.
На світлині зірка позує з розпущеним волоссям.
Образ доповнюють сонцезахисні окуляри-авіатори у яскраво жовтій оправі.
— Сонце Каліфорнії, — прокоментувала свої фото Хайді.
Акторка полюбляє викладати оголені фото.
Так, нещодавно Клум хизувалась знімками з відпочинку у Італії.
Сам же допис встиг зібрати 65 тисяч вподобань.Також по темі: Оголена і щаслива. Хайді Клум поділилась відвертими фото з відпустки Фанати в захваті. Хайді Клум поділилася пікантним архівним знімком Хайді Клум виклала архівне фото без білизни
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Нагадаємо, раніше ми показували, як Хайді Клум підтримала збірну Німеччини пікантним фото.
Фото: heidiklum