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ICTV Ранок 15.07.2021 20:30
15.07.2021 20:30
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47-річна супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардашян


Скандальна 47-річна супермодель Кейт Мосс потішила прихильників своїм оголеним тілом.

Так Кейт знялась нещодавно для бренду білизни Кім Кардашян.

І ці фото сама Кім виклала на своїй сторінці:

Такий гарячий пост Кардашян підписала:

Представляємо Кейт Мосс. Вона Ікона моди, що визначає ціле покоління стилю. І я маю за честь представити її як нове обличчя цього літа!

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Нагадаємо, раніше ми показували архівні фото Хайді Клум.

Фото: gifer

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Теги: інстаграм зірок, Кейт Мосс
15.07.2021 20:30



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