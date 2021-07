47-річна супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардашян

Скандальна 47-річна супермодель Кейт Мосс потішила прихильників своїм оголеним тілом.

Так Кейт знялась нещодавно для бренду білизни Кім Кардашян.

І ці фото сама Кім виклала на своїй сторінці:

Такий гарячий пост Кардашян підписала:

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: gifer

