47-річна супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардашян

Скандальна 47-річна супермодель Кейт Мосс потішила прихильників своїм оголеним тілом.
Так Кейт знялась нещодавно для бренду білизни Кім Кардашян.
І ці фото сама Кім виклала на своїй сторінці:
Такий гарячий пост Кардашян підписала:
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Представляємо Кейт Мосс. Вона Ікона моди, що визначає ціле покоління стилю. І я маю за честь представити її як нове обличчя цього літа!
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Нагадаємо, раніше ми показували архівні фото Хайді Клум.
Фото: gifer
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15.07.2021 20:30
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