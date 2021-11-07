Найбільш перспективний молодий актор. Добірка найкращих фільмів з Тімоті Шаламе

Добірка кращих фільмів з Тімоті Шаламе.
Його називають обличчям “нового типу мужньості” на великому екрані.
Він — актор нового покоління, який вже встиг завоювати серця глядачів.
Мова йде про Тімоті Шаламе, який після виходу “Дюни” став найбільш впізнаваними молодим актором Голлівуду.
Однак, він в цій професії вже більше 10 років і за його плечима вже чимало кінострічок, які варті уваги.
Тож, Ранок у Великому Місті зібрав добірку найкращих фільмів за участі Тімоті Шаламе у різних амплуа.
ТОП-5 фільмів з Тімоті Шаламе
Дюна
Рік випуску: 2021
Рейтинг IMDb: 8,3
Розпочнемо з фільму Дюна, який поки що є найбільш визначною ролю в списку робіт Тімоті.
Дюна від режисера Дені Вільньова, в вийшла в український прокат 14 жовтня.
Це перша із запланованих двох частин кіноадаптації однойменного роману Френка Герберта.
Сюжет
Фільм розпочинається з подорожі головного героя на небезпечну планету у Всесвіті, щоб урятувати майбутнє своєї родини й народу.
Ворожі сили вступають у конфлікт через речовину, у якій криється і порятунок, смерть всього людського потенціалу
А виживуть лише ті, кому вдасться подолати власні страхи.
Король
Рік випуску: 2019
Рейтинг IMDb: 7,3
Саме після цього фільму до Шаламе почали відноситись як до серйозного актора з цікавим творчим потенціалом.
Сюжет
Історична стрічка розповідає про принца Гела – майбутнього короля Генріха V, який от-от займе престол.
Головна драма, яка розгортається у картині — це бажання молодого принца йти власним шляхом, яке дале від королівського життя та батька.
Однак як це буває у кіно, не все так легко.
Назви мене своїм ім’ям
Рік випуску: 2017
Рейтинг IMDb: 7,9
Драма, яку високо оцінили критики. Фільм став номінантом на «Оскар» у категоріях «Найкращий фільм», «Найкраща чоловіча роль», «Найкраща пісня» та «Найкращий адаптований сценарій», в останній отримав перемогу.
Сюжет
Літо 1983 року в Північній Італії принесло зміни в життя підлітка Еліо Перлман з приїздом молодого американського вченого Олівера. Між Олівером і Еліо зав’язується дружба, що переростає в пристрасні любовні стосунки.
Однак, не поспішайте робити висновків завчасно.
Режисер в одному з інтерв’ю розповідав, що мета цієї картини — показати любов такою, як вона є.
Гарний хлопчик
Рік випуску: 2018
Рейтинг IMDb: 7,3
Важка психологічна драма, яка показана очима батька.
Сюжет
У фільмі батько намагається знайти спільну мову зі своїм сином, який підсів на важкі наркотики.
Дитина — це гордість батьків, але, коли вона робить неправильні вчинки — це розчаровує.
Чи зможе хоч якось допомогти батько своїй дитині?
Маленькі жінки
Рік випуску: 2019
Рейтинг IMDb: 7,9
Тімоті Шаламе тут хоч і зіграв другорядну роль, але цей фільм показав емоційний спектр актора.
Основою для картини режисерки Грети Гервіг став однойменний роман американської письменниці Луїзи Мей Олкотт.Також по темі: Космічна фантастика з чудовим візуалом і затягнутим хронометражем: рецензія на фільм Дюна Для справжніх кіноманів: топ фільмів з Кіану Рівзом Не Шерлоком єдиним. Найкращі фільми з Бенедиктом Камбербетчем
Сюжет
Фільм розповідає про життя чотирьох сестер під час Громадянської війни у США.
Це ще одна стрічка про сильних духом жінок, які мають власні почуття, думки та прагнення.
Але у кожної вони свої.
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Фото: IMBd