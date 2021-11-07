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ICTV Ранок 07.11.2021 19:15
07.11.2021 19:15
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Найбільш перспективний молодий актор. Добірка найкращих фільмів з Тімоті Шаламе

Найбільш перспективний молодий актор. Добірка найкращих фільмів з Тімоті Шаламе

Добірка кращих фільмів з Тімоті Шаламе.

Його називають обличчям “нового типу мужньості” на великому екрані.

Він — актор нового покоління, який вже встиг завоювати серця глядачів.

Мова йде про Тімоті Шаламе, який після виходу “Дюни” став найбільш впізнаваними молодим актором Голлівуду.

Однак, він в цій професії вже більше 10 років і за його плечима вже чимало кінострічок, які варті уваги.

Тож, Ранок у Великому Місті зібрав добірку найкращих фільмів за участі Тімоті Шаламе у різних амплуа.

ТОП-5 фільмів з Тімоті Шаламе

Дюна

Рік випуску: 2021

Рейтинг IMDb: 8,3

Розпочнемо з фільму Дюна, який поки що є найбільш визначною ролю в списку робіт Тімоті.

Дюна від режисера Дені Вільньова, в вийшла в український прокат 14 жовтня.

Це перша із запланованих двох частин кіноадаптації однойменного роману Френка Герберта.

Сюжет

Фільм розпочинається з подорожі головного героя на небезпечну планету у Всесвіті, щоб урятувати майбутнє своєї родини й народу.

Ворожі сили вступають у конфлікт через речовину, у якій криється і порятунок, смерть всього людського потенціалу

А виживуть лише ті, кому вдасться подолати власні страхи.

Король

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 7,3

Саме після цього фільму до Шаламе почали відноситись як до серйозного актора з цікавим творчим потенціалом.

Сюжет

Історична стрічка розповідає про принца Гела – майбутнього короля Генріха V, який от-от займе престол.

Головна драма, яка розгортається у картині — це бажання молодого принца йти власним шляхом, яке дале від королівського життя та батька.

Однак як це буває у кіно, не все так легко.

Назви мене своїм ім’ям

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDb: 7,9

Драма, яку високо оцінили критики. Фільм став номінантом на «Оскар» у категоріях «Найкращий фільм», «Найкраща чоловіча роль», «Найкраща пісня» та «Найкращий адаптований сценарій», в останній отримав перемогу.

Сюжет

Літо 1983 року в Північній Італії принесло зміни в життя підлітка Еліо Перлман з приїздом молодого американського вченого Олівера. Між Олівером і Еліо зав’язується дружба, що переростає в пристрасні любовні стосунки.

Однак, не поспішайте робити висновків завчасно.

Режисер в одному з інтерв’ю розповідав, що мета цієї картини — показати любов такою, як вона є.

Гарний хлопчик

Рік випуску: 2018

Рейтинг IMDb: 7,3

Важка психологічна драма, яка показана очима батька.

Сюжет

У фільмі батько намагається знайти спільну мову зі своїм сином, який підсів на важкі наркотики.

Дитина — це гордість батьків, але, коли вона робить неправильні вчинки — це розчаровує.

Чи зможе хоч якось допомогти батько своїй дитині?

Маленькі жінки

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 7,9

Тімоті Шаламе тут хоч і зіграв другорядну роль, але цей фільм показав емоційний спектр актора.

Основою для картини режисерки Грети Гервіг став однойменний роман американської письменниці Луїзи Мей Олкотт.

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Сюжет

Фільм розповідає про життя чотирьох сестер під час Громадянської війни у США.

Це ще одна стрічка про сильних духом жінок, які мають власні почуття, думки та прагнення.

Але у кожної вони свої.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 найкращих екранізацій книжок

Фото: IMBd

Дарина Сіраш

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Теги: кіно, Тімоті Шаламе, фільми
07.11.2021 19:15



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