Найбільш перспективний молодий актор. Добірка найкращих фільмів з Тімоті Шаламе

Добірка кращих фільмів з Тімоті Шаламе.

Його називають обличчям “нового типу мужньості” на великому екрані.

Він — актор нового покоління, який вже встиг завоювати серця глядачів.

Мова йде про Тімоті Шаламе, який після виходу “Дюни” став найбільш впізнаваними молодим актором Голлівуду.

Однак, він в цій професії вже більше 10 років і за його плечима вже чимало кінострічок, які варті уваги.

Тож, Ранок у Великому Місті зібрав добірку найкращих фільмів за участі Тімоті Шаламе у різних амплуа.

Рік випуску: 2021

Рейтинг IMDb: 8,3

Розпочнемо з фільму Дюна, який поки що є найбільш визначною ролю в списку робіт Тімоті.

Дюна від режисера Дені Вільньова, в вийшла в український прокат 14 жовтня.

Це перша із запланованих двох частин кіноадаптації однойменного роману Френка Герберта.

Сюжет

Фільм розпочинається з подорожі головного героя на небезпечну планету у Всесвіті, щоб урятувати майбутнє своєї родини й народу.

Ворожі сили вступають у конфлікт через речовину, у якій криється і порятунок, смерть всього людського потенціалу

А виживуть лише ті, кому вдасться подолати власні страхи.

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 7,3

Саме після цього фільму до Шаламе почали відноситись як до серйозного актора з цікавим творчим потенціалом.

Сюжет

Історична стрічка розповідає про принца Гела – майбутнього короля Генріха V, який от-от займе престол.

Головна драма, яка розгортається у картині — це бажання молодого принца йти власним шляхом, яке дале від королівського життя та батька.

Однак як це буває у кіно, не все так легко.

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDb: 7,9

Драма, яку високо оцінили критики. Фільм став номінантом на «Оскар» у категоріях «Найкращий фільм», «Найкраща чоловіча роль», «Найкраща пісня» та «Найкращий адаптований сценарій», в останній отримав перемогу.

Сюжет

Літо 1983 року в Північній Італії принесло зміни в життя підлітка Еліо Перлман з приїздом молодого американського вченого Олівера. Між Олівером і Еліо зав’язується дружба, що переростає в пристрасні любовні стосунки.

Однак, не поспішайте робити висновків завчасно.

Режисер в одному з інтерв’ю розповідав, що мета цієї картини — показати любов такою, як вона є.

Рік випуску: 2018

Рейтинг IMDb: 7,3

Важка психологічна драма, яка показана очима батька.

Сюжет

У фільмі батько намагається знайти спільну мову зі своїм сином, який підсів на важкі наркотики.

Дитина — це гордість батьків, але, коли вона робить неправильні вчинки — це розчаровує.

Чи зможе хоч якось допомогти батько своїй дитині?

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 7,9

Тімоті Шаламе тут хоч і зіграв другорядну роль, але цей фільм показав емоційний спектр актора.

Основою для картини режисерки Грети Гервіг став однойменний роман американської письменниці Луїзи Мей Олкотт.

Сюжет

Фільм розповідає про життя чотирьох сестер під час Громадянської війни у США.

Це ще одна стрічка про сильних духом жінок, які мають власні почуття, думки та прагнення.

Але у кожної вони свої.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 найкращих екранізацій книжок

Фото: IMBd

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.