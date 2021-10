Зі сторінок — на екрани. 5 найкращих екранізацій книжок

Найкращі екранізації книг.

Найвіданніші прихильники книг дорікають творцям фільмів тим, що стрічки зняті по літературним творам часто мають неточності, або режисери відхиляються від тексту.

Тому, суперечки між книгоманами та фанатами кіно не уникнути.

Однак, Ранок у Великому Місті зібрав добірку найкращих фільмів знятих по книгам, в якій титочно знайдеш щось собі довподоби.

Автор: Маркус Зузак

Рейтинг IMDb: 7,5

Найвідоміший і найпопулярніший роман Маркуса Зузака, австралійського письменника.

Сюжет: події розгортаються на тлі того, як у Німеччині прийшли фашисти до влади.

Історію життя людей росповідє Смерть.

Вона вперше зустріла Лізель, коли прийшла по її маленького братика, і з того часу спостерігала за нею.

Як завершилась вражаюча історія?

Автор: Френк Герберт

Рейтинг IMDb: 8,3

Для поціновувачів фентезі нещодавно у прокат вийшла новинка, яку вже обговорює весь світ.

Це ще одна варіація майбутнього режесера Дені Вільньова.

Сюжет: людство розділилось на тих, хто має владу і на тих, хто підкорюється сильнішим.

За право контролю боряться могутні родини, але сила дістанеться тим, хто приборкає Арракіс.

Чому пустельна земля, де, на перший погляд, немає нічого — найбажаніший клаптик землі?

Автор: Джоджо Мойєс

Рейтинг IMDb: 7,4

Неперевершена історія кохання.

Сюжет: Вілл — молодий хлопець з заможної родини, який після нещасного випадку майже повністю паралізований.

Він може прожити довгі роки, але не хоче цього.

Однак, Вілл навіть не здогадувався, що у його життя ще увірветься радість і кохання, коли на порозі з’явиться Луіза Кларк.

Після нещасного випадку Вілл Трейнор, молодий чоловік із заможної родини, прикутий до інвалідного візка і майже повністю паралізований.

Чи вдаолось героїні повернути смак до життя Віллу і чи буде у цієї історії щасливий кінець?

Автор: Ян Флемінг

Рейтинг IMDb: 7,6

80 років тому світ побачив першу книгу про британського агента 007.

З того часу вийшло 26 фільмів, але найбільший успіх стали екранізації за участі Денієла Крейґа.

До речі, нещодавно на великі екрани вийшов фільм 007: Не час помирати.

Це остання стрічка, де головного актора зіграв Крейґ.

Кінокритики розділились на два табори: тих, кому було мало екшену і тих, кому сподобалось зворушливе прощання з Денієлом у образі Джеймса Бонда.

Сюжет: Джеймс Бонд зустрінеться з одним із найнебезпечніших супротивників у його житті, який володіє надсучасним арсеналом зброї.

Але цього разу на кону не тільки безпека всього світу.

Чому глядачі виходять з кінозали з мокрими очима?

Автор: Ден Браун

Рейтинг IMDb: 6,6

Бестселер 2006 року з Томом Хенксом і Одрі Тоту в головних ролях.

Сюжет: Роберт Ленґдон, відомий професор в царині символіки, приїздить до Лувру, де був убитий за загадковими обсавинами куратор музею.

На місці сметрі він знаходить зашифроване послання, яке приводить до серії головоломок самого Леонардо да Вінчі.

Вони вказують на існування секретного товариства — Пріорату Сіону, що оберігає стародавню таємницю — «джерело Божої Влади на Землі».

Чи вдасться їм розгадати давню таємниці?

