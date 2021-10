Не Шерлоком єдиним. Найкращі фільми з Бенедиктом Камбербетчем

Фільми з Бенедиктом Камбербетчем, які варто подивитись.

Бенедикт Камбербетч — один із найпопулярніших та харизматичних акторів.

Його вміння перевтілюватись у образи своїх герої дивує і притягує.

Він із тих акторів, які без слів утримують увагу глядача.

Британський мінісеріал “Шерлок” відкрив світу цього неповторного актора.

Однак, ще до зйомок про відомого детектива, Бенедикт мав славу в театрі.

Кожен фільм Бенедиктом Камбербетчем приречений на успіх.

Ранок у Великому Місті розкаже про найкращі фільми з прекрасним актором і його дивовижними ролями.

Рік випуску: 2004

Рейтинг IMDb: 7,5

Особистість Стівена Хокінга викликала інтерес ще за його життя.

Ця автобіографічна драма з глибоким змістом нагадує, що у житті важливо насправді.

Сюжет

Бенедикт Камбербетч зіграв роль ученого Стівена Гокінга.

Він дізнається про страшну хворобу, яка ставить хрест на кар’єрі і стосунках.

Однак, студент вирішує не здаватись.

Чи вдасться йому втілити мрію всього життя?

Дивіться у фільмі.

Рік випуску: 2013

Рейтинг IMDb: 8,1

Хоча Бенедикт тут грає не головну роль, але цю стрічку неможливо оминути в фільмографії актора.

Фільм заснований на реальній історії незаконно полоненого афроамериканця.

Сюжет

Соломон Нортап виріс вільним американцем та має сім’ю.

Однак, його доходу ледь вистачає.

Тому, коли йому запропонували підзаробити на поїздці, він погодився.

Однак, його продають у рабство, де він виконує найважчу роботу у жорстоких умовах.

Проте, головний герой не здається.

Як завершується історія — дізнаєтесь у фільмі.

Рік випуску: 2021

Рейтинг IMDb: 7,5

Свіженька кінопрем’єра.

Сюжет

Мохамед Ульд Слахі – мавританець, якого звинувачують у вербуванні терористів, які 11 вересня направили літак на Всесвітній торговий центр.

Понад 14 років його тримали в в’язниці, де катували.

Його адвокат намагалась розпутати справу, адже Слахі так і не висували звинувачення, а просто тримали за гратами.

Що ж з цього вийшло?

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 8,0

Ще одна картина у доробку Бенедикта, яка заснована на реальних подіях, що сталися під час Другої світової війни.

Сюжет

У 1941 році країни, що воювали проти Німеччини зіткнулись з серйозною проблемою: секретний німецький код Енігма не піддавався розшифровці.

Видатний математик Алан Тьюринг унікальними методами намагається розгадати цей шифр.

Однак, під час роботи він і його команда стикалася з безліччю перешкод, як технічного та інтелектуального, так і бюрократичного характеру.

Яке рішення врятувало людські життя?

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 7,5

Кіновсесвіт Marvel не прогадала, коли запросила Бенедикта Камбербетча доєднатись до родини супергероїв.

Так, актор втілився у роль Доктора Стренджа і доєднався до команди Месників.

Сюжет

Талановитий, але занадто пихатий хірург потрапляє у страшу автокатастрофу.

Після аварії руки більше не слухаються його.

Традиційна медицина безсила, тому Стівен вирушає в подорож, яка привела його до Майстрів містичних мистецтв і виявлення магії альтернативних вимірів.

Він не тільки долає хворобу, але й стає захисником Землі.

Як проходила трансформація — дивіться у фільмі.

