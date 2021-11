Химерні та загадкові. ТОП найбільш незвичайних місць світу

Загадкові та незвичайні місця, які варто побачити.

Дивлячись на ці фото, важко уявити, що все, що на них зображено, — творіння природи і знаходиться на нашій планеті.

Памуккале – це низка термальних джерел, які химерним чином викарбували «ступені» в білосніжному вапняковому схилі.

Сьогодні сюди приїздять не лише туристи, які бажають подивитися на диво природи, але і ті, чиєю метою є оздоровлення. Вони із задоволенням поринають у неглибокі купелі.

Серед відкритих для купання однією з найбільш популярних є «Басейн Клеопатри».

Перераховуючи найбільш незвичайні місця в світі, не можна не згадати про Салар-де-Уюні.

Природна перлина Болівії, Уюні це– солончак, тобто висохле солоне озеро.

Справжнім дивом природи воно стає в сезон дощів.

Покриваючись тонким шаром води, солона поверхня перетворюється на найбільше природне дзеркало в світі.

У погожий день у цьому «дзеркалі» відображається ясне болівійське небо — ідеальний фон для фото.

Найдивовижніші місця світу можна знайти і в популярних місцях відпочинку, головне – знати, куди і коли дивитися.

На Мальдівах унікальне «зоряне небо» з’являється просто в океані!

Відбувається це завдяки люмінісцентному планктону, що населяє води біля острова Ваадху.

Зазвичай він починає світитися в певні стресові моменти, наприклад, під час прибою і, звичайно ж, уночі.

Але врахуйте, що від купання в цей час краще утриматися, оскільки фітопланктон може виділяти отруйні речовини.

Діючий вулкан, вершина якого завжди окутана стовпами диму, має кілька особливостей, що роблять його одним із найбільш неймовірних місць на Землі.

У його кратері знаходиться величезне бірюзове озеро. Але купання в ньому є ну дуже поганою ідеєю.

А все через те, що воно наповнене сумішшю сірчаної та соляної кислот.

Це найбільше кислотне озеро в світі!

Не зважаючи на таку явну небезпеку та постійні викиди сірки у повітря, чимало туристів виявляють бажання піднятися на верхівку вулкану.

Сходження починається вночі, аби туристи встигли побачити таємниче блакитне полум’я.

Насправді, це пари сірки, які при окисленні починають світитися в темряві.

Це явище є унікальним і водночас неземним, що робить вулкан Кава Іджен одним із найхимерніших місць на Землі.

Замок Маркіз’як у французькому містечку Везак відомий на весь світ.

Але ця популярність зумовлена не лише архітектурою будівлі, а й його незвичайними висячими садами.

Фортецю збудував наприкінці XVII століття Бертран Верне де Маркіз’як – радник короля Людовика XIV.

Сьогодні сади замку займають територію в 22 гектари. За ними стежать 4 садівника, підстригаючи кущі двічі на рік – навесні і восени.

Щорічно сади замку відвідують близько 200 тисяч туристів.

Тепер, ти знаєш, які місця вносити до свого списку «must visit»? вирушаючи в подорож.

Фото: Unsplash

