Що подивитися в Мексиці: популярні місця для туристів

Що відвідати в Мексиці? Ранок у Великому Місті підготував список найцікавіших місць однієї з найдивовижніших країн Латинської Америки.

Наразі, для того, щоб відвідати Мексику, не потрібно робити тести на коронавірус чи пред’являти сертифікат вакцинації.

Для перетину кордону треба лише зареєструватися на сайті Уряду Мексики і заповнити форму “Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros”, яку потім потрібно пред’явити на прикордонній службі.

Зробити це потрібно не пізніше, ніж за 12 годин до вильоту.

Але важливо, при плануванні подорожі треба уточнювати правила транзиту країни, в якій буде здійснюватися пересадка. Наприклад, якщо сполучення через Стамбул то тест не потрібен, а от через – Амстердам навпаки.

Теотіуакан – це «місто-привид», розташоване в 40 кілометрах від Мехіко. Воно було побудоване ще у в 4-3 ст. до н. є.

Теотіуакан – це старовинне поселення, що являє собою цілий археологічний комплекс. Його найвідомішими спорудами якого є Піраміда Сонця та Піраміда Місяця.

Місто налічувало близько 200 тисяч мешканців, але археологи досі сперечаються чому жителі покинули свої домівки.

Чичен-Іца – старовинне місто народів мая і тольтеків. Воно причаїлося на півострові Юкатан і на сьогодні є найбільш відреконструйованим поселенням мая.

Чичен-Іца було збудоване приблизно в 455 році. В місті багато пірамід, найбільша з яких –храм Кукулькана. Він має 9 ступенів і сягає 24 метрів у висоту.

Ще це місто цікаве тим, що в ньому грали у футбол. Звичайно не в тому вигляді, в якому ми це бачимо зараз.

Але при розкопках були знайдені декілька полів для гри в м’яч. Цікаво те, що кільця для цієї гри кам’яні та знаходяться на стіні збоку поля.

Паленке – це найбільші руїни древніх мая, що дійшли до наших днів.

Виникло це місто близько 100 року н.е. У ньому близько тисячі будівель, але відновлені ще далеко не всі.

Таку назву цьому місту дали іспанці, а от за часів мая воно називалосяся Лакам-ха, що перекладається як “Велика вода”.

Також тут розташовано декілька пірамід: Храм Сонця, Храм Хреста та Храм Листяного Хреста.

Є тут і резиденція правителів Лакам-ха – неймовірний палац із лабіринтом коридорів та кімнат, особистою обсерваторією та навіть площадкою для гри в м’яч.

На території комплексі працює музей, де і знаходяться речі, знайдені при розкопках.

Неймовірне місце для любителів дайвінгу.

Знаходиться цей незвичайний музей біля острову Ісла Мухерес на глибині від 2 до 10 метрів у Карибському морі.

Усього там близько 500 скульптур людей, машин та ще багато іншого. Занурюватися можна й без аквалангу, але тоді ти не побачиш і половини всіх скульптур.

У музеї дві галереї Machones (на глибині 4 метри) і Punta Nizuc (на глибині 8 метрів). Першу можна відвідати тільки з човна з прозорим дном, а от для відвідання другої потрібно таки зануритися з аквалангом.

Кафедральний Собор Успіння Пресвятої Богородиці – один із найвідоміших пам’яток столиці Мексики – Мехіко.

Цей католицький собор був збудованого на місці зруйнованого конкістадорами храму бога Віцліпуцлі або Уїцилопочтлі, бога сонця, війни та захисника Теночтітлана (стародавня назва Мехіко).

Храм відрізняється пишністю і внутрішнє оздоблення собору, колони та стіни прикрашені золотом, мармуром та слоновою кісткою.

Інша гордість базиліки – органи XVIII століття, які, до того ж, є найстарішими у всій Латинській Америці.

Палац образотворчих мистецтв (Palacio de Bellas Artes) – це головний оперний театр у Мехіко.

Він побудований у стилях боз-ар та арт-деко і відрізняється надзвичайною пишністю декору.

Сам палац зроблений з каррарського мармуру за проектом відомого італійського архітектора Адамо Боарі.

Будівництво опери тривало цілих 30 років, але воно було того варте: сьогодні це головний культурний центр Мексики.

Там проводяться події, присвячені музиці, театру, танцю, літературі, а також виставки живопису та фотографії.

Крім самого театру, в палаці працюють ще два музеї: архітектури та національний музей Палацу образотворчих мистецтв.

Сеноти – це природні заглиблення в землі, утворені внаслідок обвалів склепінь вапнякових печер.

У них протікають підземні води, утворюючи дивовижні озера, іноді, навіть, з морською водою. Ці природні утворення слугували як і джерелом питної води, так і частиною релігійного культу.

Сенот Ік-Кіль – один з найвідоміших та найкрупніших. Він знаходиться неподалік від археологічного комплексу Чичен-Іца.

З сеноту Ік-Кіль дайвери дістали кістки людей і золоті прикраси.

До самої кромки води спускаються корені дерев, а зі схилу стікають невеликі водоспади.

Водичка в сеноті настільки прозора, що навіть можна розгледіти каміння на дні та малесеньких рибок.

Вода там має постійну температуру +22…+25. До неї можна спуститися по кам’яним сходам вздовж стіни і скупатися. Також всередині обладнано спеціальну площадку для стрибків.

Це найважливіший музей Мексики, адже в ньому зберігаються унікальні надбання історії доколумбового періоду, знайдені на території країни.

Він знаходиться в Мехіко і був заснований ще в далекому 1825 році.

Унікальність цього музею в його колекції артефактів древніх народів, що жили на території крани до приходу європейців: мая, ацтеків, ольмеків тощо.

Найголовніший з експонатів музею – “Камень Сонця”, який називають календарем ацтеків, хоча його справжнє призначення залишається невідомим.

Відвідати музей можна вільно кожної неділі. Також у цей день музей проводить безкоштовні екскурсії для всіх іноземних туристів.

