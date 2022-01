Що подивитись у Дубаї – список популярних місць для туриста

Що подивитися в Дубаї? Це питання цікавить багатьох туристів, що прямують до ОАЕ.

Ранок у Великому Місті вирішив полегшити тобі пошуки та відшукав популярні місця Дубаю сам. Читай і зберігай.

Дубай – найбільше місто в Об’єднаних Арабських Еміратах, яке знаходиться на побережжі Персидської затоки. Раніше воно радше нагадувало занедбане селище, та зараз буквально перетворилося на перлину Аравійського півострова.

Якщо ти поціновувач золотих прикрас, тоді тобі варто зазирнути на золотий ринок в Дубаї. Навряд чи ти побачиш десь більше золота, аніж там. До того ж за ціну можна й поторгуватися.

В Еміратах дуже люблять золото, тому його там можна придбати не лише на ринку, але й у спеціально відведених торгових центрах.

Місце знаходження: район Дейра

Години роботи: з пн.-пт. 9:30–21:30

п’ятниця 16:00–21:30.

Це, мабуть, одне з найпопулярніших місць в Дубаї. Коли ти чуєш про це місто, то уявляєш саме цю будівлю.

Burj Al Arab – це хмарочос, зроблений у формі вітрила арабського корабля. Він був створений, щоб вразити світ своєю архітектурою.

Висота готельного комплексу становить 321 метр. Звичайно, вартість проживання не найдешевша – приблизно 50 тисяч у гривнях за ніч. Та ніхто не забороняє просто сфотографуватися 🙂

Щоб туди потрапити, краще замовити екскурсію, де входить поїздка на позашляховику. Як тобі такий адреналін?

Найкраще їхати на сафарі влітку, адже, як не дивно, температура повітря ввечері там нижча, ніж у місті, а ще завдяки підземним водам швидше охолоджується пісок.

А отже, ти зможеш там навіть заночувати і відчути, як раніше виживали бідуїни в пустелі.

Бурдж Халіфа – найвищий у світі хмарочос. Його висота становить аж 828 метр і має 162 поверхи.

Спочатку будівлю назвали Бурдж Дубаї, але згодом вирішили перейменувати на честь президента, і тепер вона має назву Бурдж Халіфа.

У Дубайській вежі розміщені квартири, готелі, офіси і торгові центри, перші три мають свої окремі входи.

Це архіпелаг трьох штучних островів, створених у формі пальм: Джумейра, Джебель Алі та пальма Дейра.

До речі, цікавий факт – острови Пальм видно з космосу.

Щоб побачити пальму Джумейра, можна поїхати на метро, таксі або скористатися послугами монорельсового поїзда. Останній варіант – найкращий.

Тепер ти знаєш усе про найпопулярніші місця найбільшого міста Об’єднаних Арабських Еміратів. Перед поїздкою не забудь зберегти наш список: що подивитись у Дубаї.

Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Фото: Unsplash

