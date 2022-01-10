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ICTV Ранок 10.01.2022 11:27
10.01.2022 11:27
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Що подивитись у Дубаї – список популярних місць для туриста

Що подивитись у Дубаї – список популярних місць для туриста

Що подивитися в Дубаї? Це питання цікавить багатьох туристів, що прямують до ОАЕ.

Ранок у Великому Місті вирішив полегшити тобі пошуки та відшукав популярні місця Дубаю сам. Читай і зберігай.

Дубай – найбільше місто в Об’єднаних Арабських Еміратах, яке знаходиться на побережжі Персидської затоки. Раніше воно радше нагадувало занедбане селище, та зараз буквально перетворилося на перлину Аравійського півострова.

Що подивитися в Дубаї

Золотий ринок

 

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Допис, поширений Елена (@dyelena8)

Якщо ти поціновувач золотих прикрас, тоді тобі варто зазирнути на золотий ринок в Дубаї. Навряд чи ти побачиш десь більше золота, аніж там. До того ж за ціну можна й поторгуватися.

В Еміратах дуже люблять золото, тому його там можна придбати не лише на ринку, але й у спеціально відведених торгових центрах.

Місце знаходження: район Дейра

Години роботи: з пн.-пт. 9:30–21:30

п’ятниця 16:00–21:30.

Burj Al Arab (Бурж-аль-Араб)

 

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Допис, поширений Burj Al Arab (@burjalarab)

Це, мабуть, одне з найпопулярніших місць в Дубаї. Коли ти чуєш про це місто, то уявляєш саме цю будівлю.

Burj Al Arab – це хмарочос, зроблений у формі вітрила арабського корабля. Він був створений, щоб вразити світ своєю архітектурою.

Висота готельного комплексу становить 321 метр. Звичайно, вартість проживання не найдешевша – приблизно 50 тисяч у гривнях за ніч. Та ніхто не забороняє просто сфотографуватися 🙂

Сафарі в Дубаї

 

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Допис, поширений Дезерт Сафари с Tourmart24 (@dubai_safari_tourmart24)

 

Щоб туди потрапити, краще замовити екскурсію, де входить поїздка на позашляховику. Як тобі такий адреналін?

Найкраще їхати на сафарі влітку, адже, як не дивно, температура повітря ввечері там нижча, ніж у місті, а ще завдяки підземним водам швидше охолоджується пісок.

А отже, ти зможеш там навіть заночувати і відчути, як раніше виживали бідуїни в пустелі.

Бурдж Халіфа

Бурдж Халіфа – найвищий у світі хмарочос. Його висота становить аж 828 метр і має 162 поверхи.

Спочатку будівлю назвали Бурдж Дубаї, але згодом вирішили перейменувати на честь президента, і тепер вона має назву Бурдж Халіфа.

У Дубайській вежі розміщені квартири, готелі, офіси і торгові центри, перші три мають свої окремі входи.

Острови Пальм

 

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Допис, поширений Vilar-Tours (@vilartoursofficial)

Це архіпелаг трьох штучних островів, створених у формі пальм: Джумейра, Джебель Алі та пальма Дейра.

До речі, цікавий факт – острови Пальм видно з космосу.

Щоб побачити пальму Джумейра, можна поїхати на метро, таксі або скористатися послугами монорельсового поїзда. Останній варіант – найкращий.

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Тепер ти знаєш усе про найпопулярніші місця найбільшого міста Об’єднаних Арабських Еміратів. Перед поїздкою не забудь зберегти наш список: що подивитись у Дубаї.

Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подивитись у Римі.

Фото: Unsplash

Алла Гичка

 

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Теги: Дубаї, подорожі
10.01.2022 11:27



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