Що подивитись у Туреччині: топ 5 цікавих місць

Що подивитись у Туреччині

Неважаючи на карантин, кордони з Туреччиною вже відкриті. Тож українські туристи запаслися масками, антисептиками і страховками від коронавірусу – і почали все активніше літати туди на відпочинок.

Тож, що подивитись у цій сонячній країні? Це питання виникає в активних туристів, які не хочуть цілий день валятись на пляжі. І воно – абсолютно логічне! Адже Туреччина – це не тільки пляжі та олл-інклюзів, але й десятки унікальних пам’яток природи та історії.

Журналісти Ранку у Великому Місті зібрали ТОП 5 цікавих місць, аби ви переконалися в цьому на власні очі.

Туреччину щороку відвідує понад мільйон українців. Але лише кілька тисяч цілеспрямовано приїжджають до казкового регіону в центральній Анатолії під назвою Каппадокія. В

основному тому, що просто не підозрюють про її існування. А от серед західних туристів це місце вже давно стало трендовим.

Туристи мають можливість як спостерігати за польотами, так і самим піднятися в повітря.

На повітряних кулях у Каппадокії літають цілорічно. Але найкраще їхати сюди у квітні-травні або вересні. У цей період там не жарко, і в той же час встановлюється ідеальна погода для польотів.

Без перебільшення, термальні джерела Памуккале – одне з найкрасивіших місць планети. З турецької ця назва перекладається як «бавовняний замок».

І справді, здається, що все навколо зроблено зі справжньої бавовни!

Найвідоміший із них – басейн Клеопатри. До речі, вода в ньому не лише тепла, але й газована. Тож повне враження, що плаваєш у шампанському!

Цілющі властивості вод Памуккале відомі ще з часів античності.

Кажуть, що після прийняття водних ванн у басейні Клеопатри відчувається прилив сил, покращується пружність шкіри і збільшується густота волосся.

Окрім цілющих джерел, у Памуккале є й інші цікаві історичні пам’ятки.

Зокрема, руїни античного міста Хіераполіса, а також добре збережений величезний амфітеатр, здатний вмістити 12 тисяч глядачів.

Храм Святої Софії, або ж Айя-Софія – одна з головних візитівок Стамбула.

Його звели в 537 році, і понад тисячу років він залишався найбільшим християнським храмом у світі – аж поки не побудували собор Святого Петра у Римі.

У XV столітті Айю-Софію було перетворено на мечеть.

Побачити цю унікальну пам’ятку приїжджають послідовники багатьох релігій з усього світу.

Колись у цьому місці знаходилося добре облаштоване місто, засноване лікійцями. Але в результаті тектонічних зсувів земля зрушилася, гори піднялися, а місто – пішло під воду.

Люди тікали, захопивши лише найнеобхідніше. Тож сьогодні сюди варто їхати, щоб познайомитися з облаштуванням давнього міста.

Але пірнати не доведеться: екскурсії проходять на спеціально обладнаних катерах із прозорим дном.

Мало хто у світі не чув про легендарного Троянського коня, який змінив хід Троянської війни.

Проте далеко не всі знають, що оспівана Гомером Троя справді існує і знаходиться в Туреччині.

Сьогодні це величезний музей під відкритим небом, розташований у 30 кілометрах від міста Чанаккале.

Наразі Троя вважається однією з найвідоміших археологічних пам’яток світу і входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

