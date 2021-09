Культурна столиця Африки. Українська емігрантка розповіла несподівані факти про Марокко

Цікаві факти про Марокко – українська емігрантка розповіла, чим дивує африканська країна.

Чому Марокко називають культурною столицею Африки?

Чому марокканські чоловіки звертаються до своїх коханих «моя печінка»?

Та що таке сіре вино, і чому Марокко – одна з небагатьох країн, яка його виготовляє?

Про це та інше розповіла українська емігрантка Єлизавета.

Екзотичні тварини, пустелі, моря та океани, чудернацькі традиції – заради цього в Африку з’їжджаються туристи.

Марокко теж Африка, але, на відміну від багатьох інших, ця країна надає своїм туристам більш ширший пакет розваг.

Тут знайдуть собі місце не лише цінителі екзотичної природи, а і цінителі театру, кіно та музики.

“Незважаючи на стереотип щодо повільного розвитку науки та культури в арабських країнах, Марокко стрімко розвивається. Наприклад, у Рабаті будується найбільший театр в Африці, у Марракеші проходить міжнародний кінофестиваль, а в Рабаті проходить щорічний фестиваль сучасної музики, на сцені якої виступають такі зірки як Дженніфер Лопес, Стінг, Елтон Джон”, – розповіла українка.

У Марокко не сумуватимуть не лише прихильники Джей Ло та Стінга, а і прихильники Моцарта та Бетховена.

Адже лише в столиці країни, місті Рабат, є декілька симфонічних оркестрів. Один із них – королівський симфонічний оркестр – вважається найкращим в Африці.

Якщо Італія та Франція – винні столиці світу, то Марокко, щонайменше, африканська винна столиця.

Тут виготовляють і білі, і червоні, і рожеві, і навіть унікальні сірі вина.

Єлизавета каже, що більшість людей вперше пробують сіре вино саме в Марокко.

Купити пляшечку такого можна за 4,5 євро, на наші гроші – це близько 125 гривень.

Серце – це символ кохання в багатьох країнах світу. Марокко до таких країн не належить, тут за амурні справі відповідає інший орган, а саме печінка.

До печінки, і це вже не про кохання, а про їжу, в Марокко взагалі особливе ставлення.

Тут вона вважається справжнім делікатесом, який не кожному по кишені. І мова, до речі, не про фуа-гра, а про звичайну яловичу печінку.

А от равлики тут – майже повсякденна страва, яку продають на кожному кроці.

Класична музика, багато вина, яке п’ють разом із равликами – і це не про якусь європейську країну, це про африканське Марокко.

Про країну, яка змогла зберегти арабські традиції і вдало поєднати їх із європейськими на території Африки.

Фото: Pexels

