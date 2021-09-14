Імунолог Федір Лапій розповів усю правду про вакцини — ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“Трієчка з плюсом” — так Федір Лапій оцінив рівень української медицини по п’ятибальній шкалі.
Про це лікар-інфекціоніст та імунолог розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
Ідеальним прикладом медичної системи та боротьби з коронавірусом експерт вважає Велику Британію.
А на запитання про те, чому не всі медпрацівники підтримують вакцинацію, він відповів так:
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В Україні є проблеми з базовою медичною освітою та академічною спільнотою.
За словами Лапія, він відчував наближення пандемії коронавірусу:
За 2 тижні до початку стало зрозуміло, що вірус вийде за межі Китаю.
Найдурнішим міфом фахівець вважає історію про штучне створення коронавірусу і каже, що антивакцинаторами люди стають по тій же причині, що й купують собі заглушки для пасків безпеки.
Сам імунолог щепився від COVID-19, як і його діти та батьки.
Проте поки третю дозу робити не планує, оскільки не входить у групу ризику.
Наступний пік захворюваності Федір Лапій прогнозує на листопад, і додає:
Осінь 2021 року буде для нас значно важчою за попередні хвилі.
Коли закінчиться пандемія?
Чому Федір Лапій обрав вакцину компанії AstraZeneca?
Та про яку пігулку мріє відомий інфекціоніст?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше в рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дала Катерина Кухар.
Фото: Marina Mamenko