Імунолог Федір Лапій розповів усю правду про вакцини — ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“Трієчка з плюсом” — так Федір Лапій оцінив рівень української медицини по п’ятибальній шкалі.

Про це лікар-інфекціоніст та імунолог розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Ідеальним прикладом медичної системи та боротьби з коронавірусом експерт вважає Велику Британію.

А на запитання про те, чому не всі медпрацівники підтримують вакцинацію, він відповів так:

За словами Лапія, він відчував наближення пандемії коронавірусу:

Найдурнішим міфом фахівець вважає історію про штучне створення коронавірусу і каже, що антивакцинаторами люди стають по тій же причині, що й купують собі заглушки для пасків безпеки.

Сам імунолог щепився від COVID-19, як і його діти та батьки.

Проте поки третю дозу робити не планує, оскільки не входить у групу ризику.

Наступний пік захворюваності Федір Лапій прогнозує на листопад, і додає:

Коли закінчиться пандемія?

Чому Федір Лапій обрав вакцину компанії AstraZeneca?

Та про яку пігулку мріє відомий інфекціоніст?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше в рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дала Катерина Кухар.

Фото: Marina Mamenko

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.