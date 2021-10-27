Чи можна вакцинуватися під час спалаху інфекції? Експерти про гострі питання щодо щеплення

Відповіді фахівців на найпоширеніші та найгостріші запитання про вакцинацію.
Україна продовжує встановлювати і бити власні антирекорди.
Станом на 25 жовтня маємо 734 смерті від COVID-19 за добу.
Лікарні переповнені, абсолютна більшість госпіталізованих — не вакциновані.
Чи можна робити вакцинацію у розпалі хвилі
Нині чимало українців, які, в принципі, не проти вакцинуватися і вже збиралися це зробити, засумнівалися — наскільки безпечно робити щеплення, якщо не встигли до початку чергової хвилі, коли інфекція вже вирує?
Лікарі заспокоюють — вакцинація жодним чином не пригнічує імунітет.
Імунолог Федір Лапій розповідає, що імунній системі потрібно досить-таки мало для формування імунної відповіді.
— Якщо ми навіть захочемо ввести одночасно вакцини, наприклад, проти 10 інфекційних хвороб, у цьому буде задіяно 0,1 потенціалу імунної системи.
В Україні проводять щеплення інактивованою вакциною CoronaVac, де немає ані живого вірусу, ані його частинок, відповідно, це ніяк не може “перенапружити” імунітет організму.
Щодо РНК-вакцин Pfizer та Moderna, а також векторної AstraZeneca, імунна відповідь після щеплення формується не до самого вірусу, а лише до одного з його компонентів, до так званого спайк-білку.
Завдяки ньому коронавірус “зв’язується” із людськими клітинами.
Лікар-імунолог Федір Лапій каже, що таке щеплення безпечніше навіть за мікроорганізми, з якими кожен з нас зустрічається щодня.
Тож не бійтеся щепитися у розпал інфекції!
Але, варто пам’ятати, що імунітет формується впродовж двох тижнів після другого щеплення.
Якщо ж захворієте раніше, ніж встигнете отримати другу дозу, вакцинація не ускладнить перебіг хвороби, а навпаки.Також по темі: "Красива осінь, але для багатьох буде останньою". Комаровський про вакцинацію "Ведмежа послуга": чим загрожує підробка сертифікатів вакцинації CoronaVac. Уся правда про китайську вакцину від коронавірусу
Яку вакцину краще обрати?
А чи потрібно готуватися до вакцинації — скажімо, перевіряти антитіла?
Детальніше дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найабсурдніші міфи про вакцинацію.
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