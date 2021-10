Чи можна вакцинуватися під час спалаху інфекції? Експерти про гострі питання щодо щеплення

Відповіді фахівців на найпоширеніші та найгостріші запитання про вакцинацію.

Україна продовжує встановлювати і бити власні антирекорди.

Станом на 25 жовтня маємо 734 смерті від COVID-19 за добу.

Лікарні переповнені, абсолютна більшість госпіталізованих — не вакциновані.

Нині чимало українців, які, в принципі, не проти вакцинуватися і вже збиралися це зробити, засумнівалися — наскільки безпечно робити щеплення, якщо не встигли до початку чергової хвилі, коли інфекція вже вирує?

Лікарі заспокоюють — вакцинація жодним чином не пригнічує імунітет.

Імунолог Федір Лапій розповідає, що імунній системі потрібно досить-таки мало для формування імунної відповіді.

В Україні проводять щеплення інактивованою вакциною CoronaVac, де немає ані живого вірусу, ані його частинок, відповідно, це ніяк не може “перенапружити” імунітет організму.

Щодо РНК-вакцин Pfizer та Moderna, а також векторної AstraZeneca, імунна відповідь після щеплення формується не до самого вірусу, а лише до одного з його компонентів, до так званого спайк-білку.

Завдяки ньому коронавірус “зв’язується” із людськими клітинами.

Лікар-імунолог Федір Лапій каже, що таке щеплення безпечніше навіть за мікроорганізми, з якими кожен з нас зустрічається щодня.

Але, варто пам’ятати, що імунітет формується впродовж двох тижнів після другого щеплення.

Якщо ж захворієте раніше, ніж встигнете отримати другу дозу, вакцинація не ускладнить перебіг хвороби, а навпаки.

Яку вакцину краще обрати?

А чи потрібно готуватися до вакцинації — скажімо, перевіряти антитіла?

Детальніше дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Фото: Unsplash

