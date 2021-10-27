УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 27.10.2021 18:00
27.10.2021 18:00
Поділитися

Чи можна вакцинуватися під час спалаху інфекції? Експерти про гострі питання щодо щеплення

Чи можна вакцинуватися під час спалаху інфекції? Експерти про гострі питання щодо щеплення

Відповіді фахівців на найпоширеніші та найгостріші запитання про вакцинацію.

Україна продовжує встановлювати і бити власні антирекорди.

Станом на 25 жовтня маємо 734 смерті від COVID-19 за добу.

Лікарні переповнені, абсолютна більшість госпіталізованих — не вакциновані.

Чи можна робити вакцинацію у розпалі хвилі

Нині чимало українців, які, в принципі, не проти вакцинуватися і вже збиралися це зробити, засумнівалися — наскільки безпечно робити щеплення, якщо не встигли до початку чергової хвилі, коли інфекція вже вирує?

Лікарі заспокоюють — вакцинація жодним чином не пригнічує імунітет.

Імунолог Федір Лапій розповідає, що імунній системі потрібно досить-таки мало для формування імунної відповіді.

— Якщо ми навіть захочемо ввести одночасно вакцини, наприклад, проти 10 інфекційних хвороб, у цьому буде задіяно 0,1 потенціалу імунної системи.

В Україні проводять щеплення інактивованою вакциною CoronaVac, де немає ані живого вірусу, ані його частинок, відповідно, це ніяк не може “перенапружити” імунітет організму.

Щодо  РНК-вакцин Pfizer та  Moderna, а також векторної AstraZeneca, імунна відповідь після щеплення формується не до самого вірусу, а лише до одного з його компонентів, до так званого спайк-білку.

Завдяки ньому коронавірус “зв’язується” із людськими клітинами.

Лікар-імунолог Федір Лапій каже, що  таке щеплення безпечніше навіть за мікроорганізми, з якими кожен з нас зустрічається щодня.

Тож не бійтеся щепитися у розпал інфекції!

Але, варто пам’ятати, що імунітет формується впродовж двох тижнів після другого щеплення.

Якщо ж захворієте раніше, ніж встигнете отримати другу дозу, вакцинація не ускладнить перебіг хвороби, а навпаки.

Також по темі: "Красива осінь, але для багатьох буде останньою". Комаровський про вакцинацію "Ведмежа послуга": чим загрожує підробка сертифікатів вакцинації CoronaVac. Уся правда про китайську вакцину від коронавірусу

Яку вакцину краще обрати?

А чи потрібно готуватися до вакцинації — скажімо, перевіряти антитіла?

Детальніше дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найабсурдніші міфи про вакцинацію.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: вакцинація від коронавірусу, коронавірус
27.10.2021 18:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь