“Красива осінь, але для багатьох буде останньою”. Комаровський про вакцинацію

“Вибачте за емоції і за те, що не буду сьогодні з вами лагідний. Мені надто важко підбирати слова”. Із такого попередження розпочав своє емоційне відеозвернення Євген Комаровський.

Відомий український лікар висловив сильне занепокоєння епідеміологічною ситуацією в Україні.

За його словами, лікарні забиті вщент, і якщо хтось із депутатів каже протилежне — він бреше.

За словами лікаря, більшість тих, хто знаходиться у реанімаціях — невакциновані, а половина з “начебто вакцинованих” купили собі фейкові сертифікати.

На фоні зростання смертності від коронавірусу, останні, може, і захочуть отримати своє щеплення.

Але із підробними документами це буде вкрай складно зробити.

Тому то ця осінь може стати останньою для багатьох, — каже Комаровський. І додає:

До цього Комаровський вже публікував пости про вакцинацію.

У своєму Facebook він закликав представників ЗМІ та блогерів розповідати й показувати людям реальну картину із захворюваністю на коронавірус:

“Покажіть морги, крематорії, кладовища. Покажіть черги швидких. Візьміть інтерв’ю у працівників швидкої, які не знають, куди везти людей, які задихаються. Поговоріть з патологоанатомами і судмедекспертами. Зі співробітниками ритуальних служб. Перестаньте показувати політиків, які розповідають про “ми підготувалися”, “місця є”, “кисень є”.

Проте, схоже, останній допис лікаря став найуспішнішим.

Менш, ніж за добу, відеозвернення зібрало понад 1,5 мільойони переглядів.

Нагадаємо, раніше експерти розвінчали найабсурдніші коронаміфи.

Фото: Доктор Комаровский

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.