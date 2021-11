Зірка епатажу. Леді Гага з’явилася на обкладинці журналу в несподіваному образі

35-річна американська співачка та акторка Леді Гага повністю оголилась для відомого глянцю.

Цим спокусливим знімком зірка поділилась з підписниками в своєму Інстаграм-блозі.

Ця світлина з сету фотографій, зроблені спеціально для жіночого журналу.

До речі, Леді Гага й прикрасила обкладинку цього видання.

Також знаменитісь приміряла на себе й інші епатажні образи, та найбільше підписників її Інстаграму вразило не просто голе тіло Гаги.

Найбільше їх схвилювали форми співачки, бо на фото видно, що Гага набрала вагу.

За день допис встиг зібрати більше 2 мільйонів лайків.

