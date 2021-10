Зухвало. Мадонна показала фото у пікантній позі

63-річна американська співачка Мадонна знову наробила галасу в мережі.

Цього разу вона показала фотографії у доволі пікантній позі.

Цими знімками зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

Так, знаменистіть сидить на дивані з піднятою міні-спідницею.

На співачці червона спідниця у клітинку, панчохи та масивні черевики на підборах.

А верх складається з чорного напівпрозорого топу та накидки зі штучної шкіри.

— Вчіться з минулого і створіть власну історію, – прокоментувала свої фото Мадонна.

Фанати розділились: комусь подобається сміливість поп-співачки, а хтось розчарований занадто неристойними фотографіями.

Сам же пост встиг зібрати 280 тисяч вподобань.

Фото: madonna

