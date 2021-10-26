Зухвало. Мадонна показала фото у пікантній позі

63-річна американська співачка Мадонна знову наробила галасу в мережі.
Цього разу вона показала фотографії у доволі пікантній позі.
Цими знімками зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
Так, знаменистіть сидить на дивані з піднятою міні-спідницею.
На співачці червона спідниця у клітинку, панчохи та масивні черевики на підборах.
А верх складається з чорного напівпрозорого топу та накидки зі штучної шкіри.
— Вчіться з минулого і створіть власну історію, – прокоментувала свої фото Мадонна.
Фанати розділились: комусь подобається сміливість поп-співачки, а хтось розчарований занадто неристойними фотографіями.
Сам же пост встиг зібрати 280 тисяч вподобань.Також по темі: Мадонна показала, як тренується у спортзалі Внутрішня свобода. Настя Каменських на відпочинку закликає прийняти себе Шикарні форми. Бейонсе показала спокусливий образ
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Мадонна відсвяткувала день народження в Італії.
Фото: madonna