УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 26.10.2021 19:15
26.10.2021 19:15
Поділитися

Зухвало. Мадонна показала фото у пікантній позі

Зухвало. Мадонна показала фото у пікантній позі

63-річна американська співачка Мадонна знову наробила галасу в мережі.

Цього разу вона показала фотографії у доволі пікантній позі.

Цими знімками зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

Так, знаменистіть сидить на дивані з піднятою міні-спідницею.

На співачці червона спідниця у клітинку, панчохи та масивні черевики на підборах.

А верх складається з чорного напівпрозорого топу та накидки зі штучної шкіри.

— Вчіться з минулого і створіть власну історію, – прокоментувала свої фото Мадонна.

Фанати розділились: комусь подобається сміливість поп-співачки, а хтось розчарований занадто неристойними фотографіями.

Сам же пост встиг зібрати 280 тисяч вподобань.

Також по темі: Мадонна показала, як тренується у спортзалі Внутрішня свобода. Настя Каменських на відпочинку закликає прийняти себе Шикарні форми. Бейонсе показала спокусливий образ

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Мадонна відсвяткувала день народження в Італії.

Фото: madonna

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Мадонна, шоу-бізнес
26.10.2021 19:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь