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ICTV Ранок 17.09.2021 19:15
17.09.2021 19:15
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“Як дві краплі води”: Леді Гага опублікувала миле фото з мамою

“Як дві краплі води”: Леді Гага опублікувала миле фото з мамою

Популярна епатажна співачка Леді Гага поділилась днями милим фото у своєму Instagram.

На ньому — зірка ніжно обіймає свою 67-річну маму Синтію, яка тримає у руці троянду.

Свій чуттєвий пост Гага підписала так:

“Сьогодні подарувала мамі квітку. Дослідження фонду  “Таким народився” показують, що навіть невеликий прояв доброти може мати значення”.

Сподіваюся, ви приєднаєтеся до мене сьогодні і зробите хоча б таку просту добру справу, —  закликала співачка.

Підписники зірки зазначили, що вона дуже схожа на маму.

Просто, як дві краплі води.

За 2 дні фото встигло зібрати більш ніж 1,5 мільйони лайків.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Леді Гага подражнила фанатів в Instagram.

Фото: gifer

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Теги: інстаграм зірок, Леді Гага, шоу-бізнес
17.09.2021 19:15



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