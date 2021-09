“Як дві краплі води”: Леді Гага опублікувала миле фото з мамою

Популярна епатажна співачка Леді Гага поділилась днями милим фото у своєму Instagram.

На ньому — зірка ніжно обіймає свою 67-річну маму Синтію, яка тримає у руці троянду.

Свій чуттєвий пост Гага підписала так:

“Сьогодні подарувала мамі квітку. Дослідження фонду “Таким народився” показують, що навіть невеликий прояв доброти може мати значення”.

Підписники зірки зазначили, що вона дуже схожа на маму.

Просто, як дві краплі води.

За 2 дні фото встигло зібрати більш ніж 1,5 мільйони лайків.

Фото: gifer

