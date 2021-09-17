“Як дві краплі води”: Леді Гага опублікувала миле фото з мамою

Популярна епатажна співачка Леді Гага поділилась днями милим фото у своєму Instagram.
На ньому — зірка ніжно обіймає свою 67-річну маму Синтію, яка тримає у руці троянду.
Свій чуттєвий пост Гага підписала так:
“Сьогодні подарувала мамі квітку. Дослідження фонду “Таким народився” показують, що навіть невеликий прояв доброти може мати значення”.
Сподіваюся, ви приєднаєтеся до мене сьогодні і зробите хоча б таку просту добру справу, — закликала співачка.
Підписники зірки зазначили, що вона дуже схожа на маму.
Просто, як дві краплі води.
За 2 дні фото встигло зібрати більш ніж 1,5 мільйони лайків.Також по темі: "Незабаром повернусь". Брітні Спірс видалила акаунт в Instagram Сексуальна русалонька: Леді Гага поділилася відвертим фото в бікіні Майже не змінилася. 55-річна супермодель Сінді Кроуфорд повторила культову рекламу 90-их
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Леді Гага подражнила фанатів в Instagram.
Фото: gifer