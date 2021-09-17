“Як дві краплі води”: Леді Гага опублікувала миле фото з мамою

Популярна епатажна співачка Леді Гага поділилась днями милим фото у своєму Instagram.

На ньому — зірка ніжно обіймає свою 67-річну маму Синтію, яка тримає у руці троянду.

Свій чуттєвий пост Гага підписала так:

“Сьогодні подарувала мамі квітку. Дослідження фонду “Таким народився” показують, що навіть невеликий прояв доброти може мати значення”.

Сподіваюся, ви приєднаєтеся до мене сьогодні і зробите хоча б таку просту добру справу, — закликала співачка.

Підписники зірки зазначили, що вона дуже схожа на маму.

Просто, як дві краплі води.

За 2 дні фото встигло зібрати більш ніж 1,5 мільйони лайків.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Леді Гага подражнила фанатів в Instagram.

Фото: gifer

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.