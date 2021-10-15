Боа з грошових купюр. Леді Гага похвалилася розкішним образом

Американська співачка і актриса Леді Гага здивувала шанувальників незвичайним аксесуаром.
Цим знімком знаменитість поділилась в своєму Інстаграм.
На фото Гага позує в приватному літаку в сукні з принтом в дрібних горох, з яскраво-рожевою сумкою Hermès Kelly і в чорних окулярах у великій оправі.
Однак, найбільшу увагу привертає її боа з доларових купюр.
— Назад у Вегас, крихітко у дім Гаги, – прокоментувала артистка.
У коментарях підписники жартують, що це їх квитки на концерт, який мав відбутись ще в 2020, але через пандемію був двічі перенесений.
Сам же допис встиг зібрати більше 2 мільйонів вподобань.Також по темі: Сексуальна русалонька: Леді Гага поділилася відвертим фото в бікіні Мадонна і Леді Гага: як поп-королеви борються за трон Легендарна чорна пантера. Наомі Кемпбелл оголилась для реклами відомого бренду
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Леді Гага показала фото з мамою.
Фото: ladygaga