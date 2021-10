Боа з грошових купюр. Леді Гага похвалилася розкішним образом

Американська співачка і актриса Леді Гага здивувала шанувальників незвичайним аксесуаром.

Цим знімком знаменитість поділилась в своєму Інстаграм.

На фото Гага позує в приватному літаку в сукні з принтом в дрібних горох, з яскраво-рожевою сумкою Hermès Kelly і в чорних окулярах у великій оправі.

Однак, найбільшу увагу привертає її боа з доларових купюр.

У коментарях підписники жартують, що це їх квитки на концерт, який мав відбутись ще в 2020, але через пандемію був двічі перенесений.

Сам же допис встиг зібрати більше 2 мільйонів вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: ladygaga

