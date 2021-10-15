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ICTV Ранок 15.10.2021 16:45
15.10.2021 16:45
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Боа з грошових купюр. Леді Гага похвалилася розкішним образом

Боа з грошових купюр. Леді Гага похвалилася розкішним образом

Американська співачка і актриса Леді Гага здивувала шанувальників незвичайним аксесуаром.

Цим знімком знаменитість поділилась в своєму Інстаграм.

На фото Гага позує в приватному літаку в сукні з принтом в дрібних горох, з яскраво-рожевою сумкою Hermès Kelly і в чорних окулярах у великій оправі.

Однак, найбільшу увагу привертає її боа з доларових купюр.

— Назад у Вегас, крихітко у дім Гаги, – прокоментувала артистка.

У коментарях підписники жартують, що це їх квитки на концерт, який мав відбутись ще в 2020, але через пандемію був двічі перенесений.

Сам же допис встиг зібрати більше 2 мільйонів вподобань.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Леді Гага показала фото з мамою.

Фото: ladygaga

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Теги: інстаграм зірок, Леді Гага, шоу-бізнес
15.10.2021 16:45



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