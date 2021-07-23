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ICTV Ранок 23.07.2021 19:15
23.07.2021 19:15
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Епатажне відео. Леді Гага подражнила фанатів в Instagram


Популярна американська співачка Леді Гага поділилася з прихильниками епатажним відео.

У своєму інстаграм-блозі зірка показала, як граційно виходить з басейну.

Для створення ефектного відео артистка обрала яскравий помаранчевий купальник.

Ролик Леді Гаги переглянули вже понад вісім мільйонів разів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про модні образи Ольги Сумської.

Фото: ladygaga

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Леді Гага, шоу-біз
23.07.2021 19:15



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