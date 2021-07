Епатажне відео. Леді Гага подражнила фанатів в Instagram

Популярна американська співачка Леді Гага поділилася з прихильниками епатажним відео.

У своєму інстаграм-блозі зірка показала, як граційно виходить з басейну.

Для створення ефектного відео артистка обрала яскравий помаранчевий купальник.

Ролик Леді Гаги переглянули вже понад вісім мільйонів разів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: ladygaga

