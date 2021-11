Кращі романтичні комедії, від яких затамовуєш подих

Романтичні комедії від яких пробуджуються неймовірні внутрішні почуття – це те, що тобі потрібно на вечір. Ранок у Великому Місті підготував список кращих романтичних комедій, які можна дивитися як разом із коханою людиною, так і наодинці з собою.

Головне – це надихнутися після перегляду. Та це ми точно тобі обіцяємо.

Обирай та дивися.

Фото: IMDb

Опис: дівчина із зайвою вагою все своє життя намагалася схуднути, та Всесвіт вирішив показати їй інший бік медалі.

Якось на одному із занять у спортзалі дівчина впала з велотренажера і вдарилася головою. Після цього її світ повністю змінюється.

Вона починає бачити у дзеркалі не пишнотілу дівчину, а красуню, якій немає чого виправляти.

Фото: IMDb

Опис: Одрі та Морган – кращі подруги, які живуть у Лос-Анджелесі. Неочікувано вони опиняються в центрі міжнародної змови.

На них полюють убивці. Дівчата потрапляють у засідки, стрілянини та вимушені викручуватись із усіх ситуацій самостійно.

І раптом виявляється, що колишній бойфренд Одрі – спецагент американської розвідки.

Фото: IMDb

У головних ролях: Кіану Рівз і Вайнона Райдер

Опис: закоренілий холостяк Френк і спокусниця Ліндсі опиняються разом на одному весіллі.

Чи то доля, чи хтось із друзів задумав хитрий план, адже парочка дивним чином постійно опиняється разом.

Фото: IMDb

Опис: фільм базується на історії матері-одиначки на ім’я Донна. У молодості вона весело проводила час із трьома хлопцями. Один із них став батьком її доньки Софі.

Тепер Софі уже доросла і сама незабаром має стати мамою. Дівчина роздумує над своїм життям через незвичайну історію мами.

Фото: IMDb

У головній ролі: Дженніфер Лопес

Опис: Майя обіймає посаду керівника в одному з магазинів Нью-Йорка, та там її клопіткої роботи зовсім не цінують.

Жінка хоче змінити життя, але для цього їй не вистачає престижної освіти. Тоді на поміч приходить син її подруги.

Хлопець створив Майї сторінку, де вказав такі заслуги, що сам президент США позаздрив би.

Отож, Майя отримала омріяну роботу і кардинально змінила життя.

Цей фільм однозначно доводить те, що ніколи не пізно почати все спочатку. Завжди можна зробити хід конем.

Отож, дивіться романтичні комедії з нашого списку та надихайтесь ними разом з нами.

Головне фото: IMDb

