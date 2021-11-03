Міністри без портфеля: навіщо влада оновлює уряд

Все, що потрібно знати про кадрові перестановки в Кабміні.
Весною саджати – восени звільняти.
Такий девіз можна присвоїти нинішній українській владі.
Вже звичні кадрові чистки і ротації цього разу добралися до Кабінету міністрів України.
Верховна рада розгляне відставку 5 міністрів. За нових – голосуватимуть завтра.
Зрештою, секретом це ні для кого також не було.
Про перетасування уряду говорять ще з літа.
Хто залишає уряд
За офіційними даними, усі урядовці, що покидають свої крісла вже написали заяви про звільнення за власним бажанням.
Зокрема, міністр захисту довкілля та природних ресурсів – Роман Абрамовський.
Місце якого потенційно може обійняти його ж заступник Руслан Стрілець.
Також, заяви на звільнення написали відразу двоє віце-прем’єрів.
Олексій Резніков – відповідальний за реінтеграцію тимчасово окупованих територій, та Олег Уруський – міністр з питань стратегічних галузей промисловості. Замість нього на цю посаду очікується призначення нинішнього голови митниці Павла Рябікіна.
В останній момент влада прийняла рішення позбавити урядового портфеля й першого віце-прем’єра – міністра економіки Олексія Любченка на заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко.
І зрештою, без свого керівника залишається й одне з ключових урядових відомств – міністерство оборони, Андрій Таран також йде у відставку.
Навіщо проводять ротацію
Експерти пояснюють — є кілька причин, якими можна пояснити рішення влади оновити уряд.
Аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи», Марія Золкіна пояснює:
— Є ряд чинників, як внутрішніх так і зовнішніх, які примушують владу трохи ворушитися і робити щось для того, аби показувати, що вони шукають якогось результату.
Але інша причина, довгострокова.
Зеленському треба наростити певний кадровий потенціал до наступних парламентських і президентських виборів.
Тому що попри те, що фактично екватор президента Зеленського, навколо нього серйозних постатей політичних, професійних – немає.
І уряд продовжує залишатися в повній тіні Офісу президента.
З іншого боку, деякі експерти кажуть, що подекуди рішення по оновленнях деяких міністерств виглядають дивно.Також по темі: Зеленський — стрес-тест для України? Казарін про екватор каденції президента Чистка в уряді: хто і за що втратив міністерські крісла? Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков розповів, як Україні стати успішною — інтерв'ю | 33 за 3
На чию відставку чекали вже давно?
Та чи змінять нові призначення мало ситуацію в країні?
Детальніше про все дивіться у сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що думає Казарін про президентські вибори
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