Міністри без портфеля: навіщо влада оновлює уряд

Все, що потрібно знати про кадрові перестановки в Кабміні.

Весною саджати – восени звільняти.

Такий девіз можна присвоїти нинішній українській владі.

Вже звичні кадрові чистки і ротації цього разу добралися до Кабінету міністрів України.

Верховна рада розгляне відставку 5 міністрів. За нових – голосуватимуть завтра.

Зрештою, секретом це ні для кого також не було.

Про перетасування уряду говорять ще з літа.

За офіційними даними, усі урядовці, що покидають свої крісла вже написали заяви про звільнення за власним бажанням.

Зокрема, міністр захисту довкілля та природних ресурсів – Роман Абрамовський.

Місце якого потенційно може обійняти його ж заступник Руслан Стрілець.

Також, заяви на звільнення написали відразу двоє віце-прем’єрів.

Олексій Резніков – відповідальний за реінтеграцію тимчасово окупованих територій, та Олег Уруський – міністр з питань стратегічних галузей промисловості. Замість нього на цю посаду очікується призначення нинішнього голови митниці Павла Рябікіна.

В останній момент влада прийняла рішення позбавити урядового портфеля й першого віце-прем’єра – міністра економіки Олексія Любченка на заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко.

І зрештою, без свого керівника залишається й одне з ключових урядових відомств – міністерство оборони, Андрій Таран також йде у відставку.

Експерти пояснюють — є кілька причин, якими можна пояснити рішення влади оновити уряд.

Аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи», Марія Золкіна пояснює:

Але інша причина, довгострокова.

Зеленському треба наростити певний кадровий потенціал до наступних парламентських і президентських виборів.

Тому що попри те, що фактично екватор президента Зеленського, навколо нього серйозних постатей політичних, професійних – немає.

І уряд продовжує залишатися в повній тіні Офісу президента.

З іншого боку, деякі експерти кажуть, що подекуди рішення по оновленнях деяких міністерств виглядають дивно.

На чию відставку чекали вже давно?

Та чи змінять нові призначення мало ситуацію в країні?

Детальніше про все дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що думає Казарін про президентські вибори

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.