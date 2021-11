Міністр оборони Олексій Резніков розповів, як Україні стати успішною — інтерв’ю | 33 за 3

“Це нескромно, але вісім”, — так Олексій Резніков оцінив рівень своєї роботи по десятибальній шкалі.

Про це новий міністр оборони України розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

До своїх основних цілей Олексій Резніков відносить: мир в Україні, відновлення нормальних стосунків між людьми та досягнення нашою державою рівня лідерів цивілізованого світу.

На запитання, коли настане мир в Україні, Резніков відповів:

За його словами, повноцінна реінтеграція Донбасу займатиме ще мінімум 25 років, навіть після деокупації.

А також він зазначив, що для успіху Україні треба подорослішати і припинити сподіватись на допомогу від зовнішнього світу.

Окрім політичних досягнень, Олесксій Резніков славиться своєю юридичною діяльністю.

Найбільший пропонований гонорар описує так:

Хто з відомих людей звертався до Резнікова за юридичною допомогою?

Яку справу у своєму житті вважає найпровальнішою?

І який найкоштовніший подарунок зробив дружині Юлії Зорій?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше в рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав імунолог та інфекціоніст Федір Лапій.

Фото: Олексій Резніков

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.