Міністр оборони Олексій Резніков розповів, як Україні стати успішною — інтерв’ю | 33 за 3

“Це нескромно, але вісім”, — так Олексій Резніков оцінив рівень своєї роботи по десятибальній шкалі.
Про це новий міністр оборони України розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
До своїх основних цілей Олексій Резніков відносить: мир в Україні, відновлення нормальних стосунків між людьми та досягнення нашою державою рівня лідерів цивілізованого світу.
На запитання, коли настане мир в Україні, Резніков відповів:
Точної відповіді немає. Але мир в Україні буде. Не на засадах капітуляції, а на засадах перемоги.
За його словами, повноцінна реінтеграція Донбасу займатиме ще мінімум 25 років, навіть після деокупації.
А також він зазначив, що для успіху Україні треба подорослішати і припинити сподіватись на допомогу від зовнішнього світу.
Окрім політичних досягнень, Олесксій Резніков славиться своєю юридичною діяльністю.
Найбільший пропонований гонорар описує так:
Він складав 150 тисяч доларів. Але я відмовився від цієї пропозиції, оскільки справа здалась мені аморальною.
Хто з відомих людей звертався до Резнікова за юридичною допомогою?
Яку справу у своєму житті вважає найпровальнішою?
І який найкоштовніший подарунок зробив дружині Юлії Зорій?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше в рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав імунолог та інфекціоніст Федір Лапій.
Фото: Олексій Резніков