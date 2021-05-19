Чистка в уряді: хто і за що втратив міністерські крісла?

З речами на вихід. Напередодні у Верховній Раді провели кадрові чистки уряду.
Свої міністерські крісла втратили міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр економічного розвитку Ігор Петрашко та міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
То ж давайте розберемось, за що звільнили міністрів і хто їх замінить на посадах?
По-перше, Криклій і Петрашко самі написали заяви про відставку. Чи то втомилися, чи то зрозуміли, що робота не робить їх щасливими. Хоча у Раді подейкують, що сталось це все таки у «добровільно-примусовому» порядку.
Міністр Степанов жодних намірів йти зі своєї посади не виявив, тож подання на його звільнення вніс премєр-міністр Денис Шмигаль, і пояснив, що у всьому винен провал вакцинації проти коронавірусу.
Темпи ми всі бачимо, що свідчить, відповідно, про незадовільну роботу у розпал пандемії Міністерства охорони здоров’я та міністра як менеджера, – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Сам міністр з такими заявами не погоджується, вважає, що це все підкилимні ігри. А у зриві вакцинації винне начебто НАБУ, яке веде розслідування щодо закупівлі вакцин. Рішення активно обговорюють і в медичній системі. І не всі підтримують відставку міністра.
Мовляв, «коня на переправі не міняють». А новому міністру доведеться починати все з нуля.Також по темі: Як добре ти знаєш українських політиків — тест Володимир Гройсман про доходи, політику і щасливий шлюб — інтерв’ю | 33 за 3 Посол ЄС оцінив рівень життя в Україні: інтерв'ю | 33 за 3
Зрештою, і соціологічні опитування показують, що не усі впевнені у правильності рішення змінити керівника МОЗ саме зараз. За результатами опитування соцгрупи Рейтинг за 4-8 травня цього року, 55% вважають, що зараз не потрібно змінювати очільника МОЗу і лише 25% – підтримують нове призначення.
Детальніше про «чистки» у Кабміні та нові призначення – у сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки насправді українців померло від коронавірусу.
Фото: Максим Степанов, Владислав Криклій, Мінекономіки