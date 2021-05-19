Чистка в уряді: хто і за що втратив міністерські крісла?

З речами на вихід. Напередодні у Верховній Раді провели кадрові чистки уряду.

Свої міністерські крісла втратили міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр економічного розвитку Ігор Петрашко та міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

То ж давайте розберемось, за що звільнили міністрів і хто їх замінить на посадах?

По-перше, Криклій і Петрашко самі написали заяви про відставку. Чи то втомилися, чи то зрозуміли, що робота не робить їх щасливими. Хоча у Раді подейкують, що сталось це все таки у «добровільно-примусовому» порядку.

Міністр Степанов жодних намірів йти зі своєї посади не виявив, тож подання на його звільнення вніс премєр-міністр Денис Шмигаль, і пояснив, що у всьому винен провал вакцинації проти коронавірусу.

Темпи ми всі бачимо, що свідчить, відповідно, про незадовільну роботу у розпал пандемії Міністерства охорони здоров’я та міністра як менеджера, – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Сам міністр з такими заявами не погоджується, вважає, що це все підкилимні ігри. А у зриві вакцинації винне начебто НАБУ, яке веде розслідування щодо закупівлі вакцин. Рішення активно обговорюють і в медичній системі. І не всі підтримують відставку міністра.

Мовляв, «коня на переправі не міняють». А новому міністру доведеться починати все з нуля.

Зрештою, і соціологічні опитування показують, що не усі впевнені у правильності рішення змінити керівника МОЗ саме зараз. За результатами опитування соцгрупи Рейтинг за 4-8 травня цього року, 55% вважають, що зараз не потрібно змінювати очільника МОЗу і лише 25% – підтримують нове призначення.

Детальніше про «чистки» у Кабміні та нові призначення – у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки насправді українців померло від коронавірусу.

Фото: Максим Степанов, Владислав Криклій, Мінекономіки

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.