УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Зеленський — стрес-тест для України? Казарін про екватор каденції президента

Президентська каденція Володимира Зеленського досягла екватору. Два з половиною роки тому хтось оголосив його перемогу — електоральним майданом. Хтось схильний був розцінювати, як ризикований експеримент. Але за підсумком, ближчими до правди виявилися ті, хто зміг утриматися від екзальтації. На думку Павла Казаріна, президентство Зеленського нагадує стрес-тест для України. З 2014 по 2019 країна оточувала себе символічним парканом, виробляла нову політичну мову та формувала наново уявлення про норму та девіацію. Але аж до 2019 року ніхто не міг впевнено сказати – наскільки стійким є новий соціальний договір і якою мірою він здатний існувати без підтримки першої особи. [read_more_news] Володимир Зеленський переміг на хвилі антиелітарного запиту. Втома від еліт та протиставлення"простої людини" — "колективному бюрократу" два роки тому здобули тріумфальну перемогу в нашій країні. Але що з цього вийшло? І чого саме вдалося досягнути Зеленському? Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна. Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента Зеленського

Зеленський — стрес-тест для України? Казарін про екватор каденції президента
0 Коментувати

Президентська каденція Володимира Зеленського досягла екватору.

Два з половиною роки тому хтось оголосив його перемогу — електоральним майданом.

Хтось схильний був розцінювати, як ризикований експеримент.

Але за підсумком, ближчими до правди виявилися ті, хто зміг утриматися від екзальтації.

На думку Павла Казаріна, президентство Зеленського нагадує стрес-тест для України.

З 2014 по 2019 країна оточувала себе символічним парканом, виробляла нову політичну мову та формувала наново уявлення про норму та девіацію.

Але аж до 2019 року ніхто не міг впевнено сказати – наскільки стійким є новий соціальний договір і якою мірою він здатний існувати без підтримки першої особи.

Також по темі: "Байрактар" перейменують у "Бандеру"? Як РФ посварилась із Туреччиною через Україну Кого насправді переміг Зеленський під час президентських виборів? Думка Казаріна Кремль незадоволений. Навіщо Росія стягує війська до кордону з Україною?

Володимир Зеленський переміг на хвилі антиелітарного запиту.

Втома від еліт та протиставлення”простої людини” — “колективному бюрократу” два роки тому здобули тріумфальну перемогу в нашій країні.

Але що з цього вийшло?

І чого саме вдалося досягнути Зеленському?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента Зеленського

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Зеленський — стрес-тест для України? Казарін про екватор каденції президента / 06.11.2021 11:30
06.11.2021 11:30

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь