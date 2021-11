Зеленський — стрес-тест для України? Казарін про екватор каденції президента

Президентська каденція Володимира Зеленського досягла екватору.

Два з половиною роки тому хтось оголосив його перемогу — електоральним майданом.

Хтось схильний був розцінювати, як ризикований експеримент.

Але за підсумком, ближчими до правди виявилися ті, хто зміг утриматися від екзальтації.

На думку Павла Казаріна, президентство Зеленського нагадує стрес-тест для України.

З 2014 по 2019 країна оточувала себе символічним парканом, виробляла нову політичну мову та формувала наново уявлення про норму та девіацію.

Але аж до 2019 року ніхто не міг впевнено сказати – наскільки стійким є новий соціальний договір і якою мірою він здатний існувати без підтримки першої особи.

Володимир Зеленський переміг на хвилі антиелітарного запиту.

Втома від еліт та протиставлення”простої людини” — “колективному бюрократу” два роки тому здобули тріумфальну перемогу в нашій країні.

Але що з цього вийшло?

І чого саме вдалося досягнути Зеленському?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

