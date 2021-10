“Ведмежа послуга”: чим загрожує підробка сертифікатів вакцинації

Все, що потрібно знати про відповідальність за виготовлення фальшивих документів про щеплення від коронавірусу.

За весь час пандемії на коронавірус в Україні захворіло близько двох з половиною мільйонів людей.

І це лише за офіційними даними.

Невідомо, як багато ще інфікованих не дійшли до лабораторій.

Нині ми переживаємо чергову хвилю епідемії.

Темпи ж вакцинації “просіли”.

Тож Україна готується до найгіршого: лікарні готують нові місця для пацієнтів з COVID-19, збільшують число ліжок з киснем.

Показники захворюваності, госпіталізацій та летальних випадків уже вдвічі більші за вересень минулого року.

Та, попри небезпеку, що наближається, і високий ризик померти від нового штаму Дельта, замість того, щоб вакцинуватися, деякі люди продовжують випробовувати долю.

Наприклад, купують підроблені негативні тести чи сертифікати вакцинації.

Українські сертифікати в додатку “Дія” відповідають європейським вимогам.

Влітку цього року їх визнав Євросоюз і долучив Україну до системи COVID-сертифікатів ЄС.

Відтак, українці, які пройшли повний курс імунізації, можуть пред’являти документ на кордоні і вільно подорожувати.

На розсуд певних країн невакцинованих також можуть зобов’язати до самоізоляції.

Але не всі готові чесно кожного разу витрачати кошти на ПЛР та проходити перевірки.

Вакцинуватися ж теж не хочуть.

Так, МОЗ днями повідомило про викриття медпрацівниці на Дніпропетровщині, яка рекламувала свої “послуги” в групових чатах декількох месенджерів.

Нині Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді законопроект про посилення кримінальної відповідальності за такі махінації.

Ефективне розслідування злочинів і покарання винних необхідне.

Але якщо попит на підроблені тести та сертифікати вакцинації залишатиметься, негативні наслідки незабаром зачеплять усіх, навіть тих українців, які виступають за вакцинацію.

Чим обернуться для українців підроблені сертифікати?

Та чому це вигідно для антивакцинаторів?

Детальніше дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи стане вакцинація обов’язковою.

Фото: Міністерство цифрової трансформації України

