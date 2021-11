“Пандемія закінчиться, коли всі вакцинуються”. Ексклюзив із головним санлікарем України | 33 за 3

“4 по п’ятибальній шкалі” — так Ігор Кузін оцінив темпи вакцинації від коронавірусу в Україні.

Про це заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На думку Кузіна, кампанія вакцинації не провалилась, оскільки інфраструктура, як і сама вакцина були доступні для українців ще з початку літа.

Найпоширенішими коронаміфами головний санлікар вважає думки про те, що від щеплення можна померти або, що воно змінює ДНК.

А на запитання про те, чому українці не довіряють МОЗу відповідає так:

Днями член ЄС Мальта заборонив в’їзд українцям із сертифікатами про повну вакцинацію через численні підробки.

А от Ігор Кузін вважає, що відсоток фейкових сертифікатів не є значно більшим, ніж у інших держав, проте додає:

“Нещодавно уряд ініціював законопроект про посилення кримінальної відповідальності за підробку ковід-паспортів. Не лише для людини, яка користується таким сертифікатом, а й для того лікаря, що вніс завідома неправдиві дані до системи МОЗ”.

За словами головного санітарного лікаря, повну ревакцинацію за стандартною схемою МОЗ планує робити після закінчення дії сертифікату, тобто рік після його отримання.

Чому в Україні така висока смертність від коронавірусу?

На коли МОЗ прогнозує спад захворюваності?

Що планує робити із катастрофічною нестачею місць у ковідних відділеннях лікарень?

І скільки ще триватиме пандемія?

