Навіщо Мексика кинула виклик ожирінню. І до чого тут коронавірус

Вкрай небезпечний сам по собі, коронавірус особливо загрожує тим, у кого є хронічні захворювання. Причому, це необов’язково астма або туберкульоз. У групі особливо ризику і люди з надмірною вагою. У Мексиці вирішили, що пандемія – найкращий час для боротьби з повнотою і заборонили продаж газованої води й чипсів дітям.

Американські держави натерпілись від коронавірусу найбільше

По західній півкулі планети коронавірус вдарив особливо жорстоко. Перша трійка країн з найвищою смертністю через цю хворобу – це американські держави: США, Бразилія, Мексика.

У США коронавірус забрав уже понад 160 тисяч людських життів, у Бразилії – понад 100 тисяч.

Місцеві лікарі порівнюють епідемію з війною: не вистачає медикаментів, робочих рук, всі лікарні забиті людьми при смерті.

І найстрашніше: ніхто не розуміє, коли ж цей кошмар закінчиться.

Жорсткий карантин не допоміг мексиканцям. Чому росте смертність?

У Мексиці, де населення приблизно вдвічі менше, ніж в Бразилії, й утричі менше, ніж у США, від коронавірусу померло вже 50 тисяч людей.

Тамтешня влада перепробувала всі способи приборкання епідемії:

вводила обов’язковий карантин для всіх, хто в’їжджає в країну;

закривала на кілька тижнів більшість підприємств;

забороняла масштабні фестивалі та демонстрації.

Справа дійшла до закриття всіх пляжів і введення процедури онлайн-розлучень. Але захворюваність, а слідом за нею і рівень смертності тільки росли.

Причому, кількість летальних випадків у хворих в Мексиці часто перевищує показники смертності в сусідніх країнах.

Мексиканські лікарі пов’язують це з тим, що більшість їхніх земляків страждають від зайвої ваги.

Уряд Мексики примусить мексиканців харчуватись здоровою їжею?

Згідно з офіційними даними, 73% населення Мексики – це люди з надмірною вагою.

У багатьох з них, крім того, діагностований ще й цукровий діабет.

Організм, ослаблений цими недугами, майже не має сил на боротьбу з коронавірусом, через що Мексика ставить антирекорди смертності.

Надмірна вага і діабет – це багато в чому наслідок харчових звичок мексиканців. Середній житель цієї країни випиває більше солодкої газованої води та з’їдає більше чипсів і цукерок, ніж будь-який інший землянин.

У 2014 році уряд Мексики запровадив додатковий податок на продаж так званого джанк-фуд – їжі, з підвищеним вмістом цукру або трансжирів.

Але це не сильно допомогло, нація продовжила набирати вагу. Особливо важка ситуація склалася в штаті Оахака – там зайву вагу мають близько 80% неповнолітніх. Це більше, ніж в будь-якому іншому регіоні країни.

Статистика смертності від коронавірусу в цьому штаті – приголомшлива: кожен десятий хворий в Оахака – вмирає.

Газована вода, все солодке і жирне віднині – поза законом

На минулому тижні парламент штату переважною більшістю голосів заборонила продаж газованої води й чипсів всім неповнолітнім.

Продаж навіть банки коли школяреві тепер може коштувати власникам бізнесу та ліцензії на торгівлю.

Крім того, все солодке і жирне буде видалено зі шкільних їдалень і торговельних апаратів, встановлених в школах або поруч з ними.

Місцевий бізнес порахував, що заборона, прийняття якої депутати зустріли овацією, негативно позначиться як мінімум на 58 тисячах магазинів і крамничок в країні, де через пандемію вже закрилися назавжди близько 70 тисяч торгових точок.

Напередодні розгляду закону, що забороняє солодощі та газовану воду, представники торгового бізнесу благали депутатів не бути занадто вже суворими й передбачити хоч якісь винятки для продавців.

Законодавці пішли назустріч цим проханням і розповсюдила заборону тільки на продукти в упаковці.

Замість солодощів в упаковці – саморобний шоколад та смажені на салі коржі

На найпопулярніші у підлітків в дуже небагатому штаті страви – запечений у свинячому салі корж, так звану мексиканську піцу, і кустарно вироблений шоколад, який продається на вулицях шматками – ця заборона не поширюється.

Тобто, трансжири, цукор та інші не найздоровіші речовини підлітки запросто зможуть отримати буквально на будь-якому кутку. Продовжать набирати вагу і потрапляти в групу ризику спочатку по діабету, а потім і по коронавірусу.

А ось бізнес, який вчасно не переорієнтувався з продажу газованої води в пляшках на залиті салом шматки хліба, вилетить в трубу, ставши черговою жертвою жорстокої, але недолугої битви чиновників з пандемією.

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому під час пандемії необхідно вакцинуватись від інших хвороб.

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