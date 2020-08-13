Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Навіщо Мексика кинула виклик ожирінню. І до чого тут коронавірус / 13.08.2020 12:36
13.08.2020 12:36
Поділитися

Навіщо Мексика кинула виклик ожирінню. І до чого тут коронавірус


Вкрай небезпечний сам по собі, коронавірус особливо загрожує тим, у кого є хронічні захворювання. Причому, це необов’язково астма або туберкульоз. У групі особливо ризику і люди з надмірною вагою. У Мексиці вирішили, що пандемія – найкращий час для боротьби з повнотою і заборонили продаж газованої води й чипсів дітям.

Американські держави натерпілись від коронавірусу найбільше

По західній півкулі планети коронавірус вдарив особливо жорстоко. Перша трійка країн з найвищою смертністю через цю хворобу – це американські держави: США, Бразилія, Мексика.

У США коронавірус забрав уже понад 160 тисяч людських життів, у Бразилії – понад 100 тисяч. 

Місцеві лікарі порівнюють епідемію з війною: не вистачає медикаментів, робочих рук, всі лікарні забиті людьми при смерті.

І найстрашніше: ніхто не розуміє, коли ж цей кошмар закінчиться.

Жорсткий карантин не допоміг мексиканцям. Чому росте смертність?

У Мексиці, де населення приблизно вдвічі менше, ніж в Бразилії, й утричі менше, ніж у США, від коронавірусу померло вже 50 тисяч людей. 

Тамтешня влада перепробувала всі способи приборкання епідемії: 

  • вводила обов’язковий карантин для всіх, хто в’їжджає в країну;  
  • закривала на кілька тижнів більшість підприємств;  
  • забороняла масштабні фестивалі та демонстрації. 

Справа дійшла до закриття всіх пляжів і введення процедури онлайн-розлучень. Але захворюваність, а слідом за нею і рівень смертності тільки росли.

Причому, кількість летальних випадків у хворих в Мексиці часто перевищує показники смертності в сусідніх країнах. 

Мексиканські лікарі пов’язують це з тим, що більшість їхніх земляків страждають від зайвої ваги. 

Уряд Мексики примусить мексиканців харчуватись здоровою їжею?

Згідно з офіційними даними, 73% населення Мексики – це люди з надмірною вагою. 

У багатьох з них, крім того, діагностований ще й цукровий діабет. 

Організм, ослаблений цими недугами, майже не має сил на боротьбу з коронавірусом, через що Мексика ставить антирекорди смертності.

Надмірна вага і діабет – це багато в чому наслідок харчових звичок мексиканців. Середній житель цієї країни випиває більше солодкої газованої води та з’їдає більше чипсів і цукерок, ніж будь-який інший землянин. 

У 2014 році уряд Мексики запровадив додатковий податок на продаж так званого джанк-фуд – їжі, з підвищеним вмістом цукру або трансжирів. 

Але це не сильно допомогло, нація продовжила набирати вагу. Особливо важка ситуація склалася в штаті Оахака – там зайву вагу мають близько 80% неповнолітніх. Це більше, ніж в будь-якому іншому регіоні країни. 

Статистика смертності від коронавірусу в цьому штаті – приголомшлива: кожен десятий хворий в Оахака – вмирає.

Також по темі: Статистика коронавірусу за 13 серпня в Україні та світі — інтерактивна карта Що варто знати про симптоми коронавірусу Коли закінчиться пандемія коронавірусу: прогноз

Газована вода, все солодке і жирне віднині – поза законом

На минулому тижні парламент штату переважною більшістю голосів заборонила продаж газованої води й чипсів всім неповнолітнім. 

Продаж навіть банки коли школяреві тепер може коштувати власникам бізнесу та ліцензії на торгівлю.

Крім того, все солодке і жирне буде видалено зі шкільних їдалень і торговельних апаратів, встановлених в школах або поруч з ними. 

Місцевий бізнес порахував, що заборона, прийняття якої депутати зустріли овацією, негативно позначиться як мінімум на 58 тисячах магазинів і крамничок в країні, де через пандемію вже закрилися назавжди близько 70 тисяч торгових точок.

Напередодні розгляду закону, що забороняє солодощі та газовану воду, представники торгового бізнесу благали депутатів не бути занадто вже суворими й передбачити хоч якісь винятки для продавців. 

Законодавці пішли назустріч цим проханням і розповсюдила заборону тільки на продукти в упаковці. 

Замість солодощів в упаковці – саморобний шоколад та смажені на салі коржі

На найпопулярніші у підлітків в дуже небагатому штаті страви – запечений у свинячому салі корж, так звану мексиканську піцу, і кустарно вироблений шоколад, який продається на вулицях шматками – ця заборона не поширюється. 

Тобто, трансжири, цукор та інші не найздоровіші речовини підлітки запросто зможуть отримати буквально на будь-якому кутку. Продовжать набирати вагу і потрапляти в групу ризику спочатку по діабету, а потім і по коронавірусу.

 А ось бізнес, який вчасно не переорієнтувався з продажу газованої води в пляшках на залиті салом шматки хліба, вилетить в трубу, ставши черговою жертвою жорстокої, але недолугої битви чиновників з пандемією.

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому під час пандемії необхідно вакцинуватись від інших хвороб.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: коронавірус, Мексика
13.08.2020 12:36



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати