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ICTV Ранок 06.07.2021 19:15
06.07.2021 19:15
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Мексика небезпечна для життя? Емігрантка про плюси і мінуси Латинської Америки


Українка про життя в Мексиці. 

У Мексиці краще не економити на оренді житла.

Чому? Тому що дешеві квартири найчастіше здаються лише у дуже небезпечних районах.

Про це розказала українська емігрантка Алла.

Також по темі: Як отримати мексиканське громадянство? Досвід українки Країна контрастів. Чому бідні та заможні мексиканці ходять до різних супермаркетів Еквадор чи Мексика? Емігрантка розповіла, де живеться краще

Чим ще здивує Мексика?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про життя в ПАР.

Фото: Pexels 

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Теги: Мексика, українські емігранти
06.07.2021 19:15



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