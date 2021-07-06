Мексика небезпечна для життя? Емігрантка про плюси і мінуси Латинської Америки

Українка про життя в Мексиці.
У Мексиці краще не економити на оренді житла.
Чому? Тому що дешеві квартири найчастіше здаються лише у дуже небезпечних районах.
Про це розказала українська емігрантка Алла.
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Чим ще здивує Мексика?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми писали про життя в ПАР.
Фото: Pexels
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06.07.2021 19:15
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