Країна контрастів. Чому бідні та заможні мексиканці ходять до різних супермаркетів

Українка про життя в Мексиці.

Алла вже 7 місяців мешкає в Мексиці.

Сьогодні вона розкаже про мексиканські лакшері райони, по сусідству з якими стоять занедбані будинки індіанців.

Про багатих мексиканців, які майже ніколи не одружуються з бідними.

На дворі ХХІ століття, а в Мексиці і досі існує, хоч і умовний, але поділ людей на «знать і простих смертних».

За спостереженнями Алли, ті, хто вважають себе елітою, намагаються не перетинатися з «третім сортом».

І хоч перший клан живе так, ніби другого не існує (і навпаки), нерідко в Мексиці можна побачити, як вікна крутих маєтків багатих виходять на скромні і занедбані будинки бідних.

Такому нелогічному сусідству є, на перший погляд, логічне пояснення.

Корінні жителі Мексики, а саме індіанці, незаконно, на думку усього іншого населення, заселяють порожні ділянки міст і країни в цілому.

Сподобалася місцина – почали на ній будівництво.

Принаймні так Аллі розказали місцеві.

Згодом цей сектор оточується новими будівлями, торгівельними центрами, красивими будинками і стає престижним сектором.

А окупований шматочок не змінюється.

Алла каже, що спочатку заселяти «нічийні землі» може прийти одна родина.

Родини індіанців зазвичай немаленькі (мама, тато та мінімум п’ятеро дітей).

Коли одне сімейство вже більш-менш обжилося до них приєднуються близькі родичі, у яких ще купа своїх дітей.

Чому мексиканці небайдужі до слов’янської зовнішності?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштують дитсадки на Тайвані.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.