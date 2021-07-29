Країна контрастів. Чому бідні та заможні мексиканці ходять до різних супермаркетів

Українка про життя в Мексиці.
Алла вже 7 місяців мешкає в Мексиці.
Сьогодні вона розкаже про мексиканські лакшері райони, по сусідству з якими стоять занедбані будинки індіанців.
Про багатих мексиканців, які майже ніколи не одружуються з бідними.
Умовний поділ
На дворі ХХІ століття, а в Мексиці і досі існує, хоч і умовний, але поділ людей на «знать і простих смертних».
За спостереженнями Алли, ті, хто вважають себе елітою, намагаються не перетинатися з «третім сортом».
Поділ між бідними та заможними тут дуже великий. У них різні райони для життя, різні школи, коледжі, супермаркети, лікарні, різне оточення, друзі, різні пари для створення родини.
І хоч перший клан живе так, ніби другого не існує (і навпаки), нерідко в Мексиці можна побачити, як вікна крутих маєтків багатих виходять на скромні і занедбані будинки бідних.
Тут є райони, де будинки заможних розташовані навпроти бідного сектору. І один прошарок населення спостерігає за життям іншого.
Індіанці
Такому нелогічному сусідству є, на перший погляд, логічне пояснення.
Корінні жителі Мексики, а саме індіанці, незаконно, на думку усього іншого населення, заселяють порожні ділянки міст і країни в цілому.
Сподобалася місцина – почали на ній будівництво.
Принаймні так Аллі розказали місцеві.
Зазвичай це шматочок лісу, де поруч є річка. Але ділянка розташована поряд із населеним пунктом, що стрімко розвивається. Там місцеві починають робити собі хатинку з якогось мотлоху. Рубати дерева у цьому лісі для обігріву та приготування їжі.
Згодом цей сектор оточується новими будівлями, торгівельними центрами, красивими будинками і стає престижним сектором.
А окупований шматочок не змінюється.
Алла каже, що спочатку заселяти «нічийні землі» може прийти одна родина.
Родини індіанців зазвичай немаленькі (мама, тато та мінімум п’ятеро дітей).
Коли одне сімейство вже більш-менш обжилося до них приєднуються близькі родичі, у яких ще купа своїх дітей.Також по темі: Еквадор чи Мексика? Емігрантка розповіла, де живеться краще Мексиканські лікарі лікують хворих звичайною водою? Навіщо Мексика кинула виклик ожирінню. І до чого тут коронавірус
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