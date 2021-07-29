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ICTV Ранок 29.07.2021 14:21
29.07.2021 14:21
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Країна контрастів. Чому бідні та заможні мексиканці ходять до різних супермаркетів


Українка про життя в Мексиці. 

Алла вже 7 місяців мешкає в Мексиці.

Сьогодні вона розкаже про мексиканські лакшері райони, по сусідству з якими стоять занедбані будинки індіанців.

Про багатих мексиканців, які майже ніколи не одружуються з бідними.

Умовний поділ 

На дворі ХХІ століття, а в Мексиці і досі існує, хоч і умовний, але поділ людей на «знать і простих смертних».

За спостереженнями Алли, ті, хто вважають себе елітою, намагаються не перетинатися з «третім сортом».

Поділ між бідними та заможними тут дуже великий. У них різні райони для життя, різні школи, коледжі, супермаркети, лікарні, різне оточення, друзі, різні пари для створення родини.

І хоч перший клан живе так, ніби другого не існує (і навпаки), нерідко в Мексиці можна побачити, як вікна крутих маєтків багатих виходять на скромні і занедбані будинки бідних.

Тут є райони, де будинки заможних розташовані навпроти бідного сектору. І один прошарок населення спостерігає за життям іншого.

Індіанці 

Такому нелогічному сусідству є, на перший погляд, логічне пояснення.

Корінні жителі Мексики, а саме індіанці, незаконно, на думку усього іншого населення, заселяють порожні ділянки міст і країни в цілому.

Сподобалася місцина – почали на ній будівництво.

Принаймні так Аллі розказали місцеві.

Зазвичай це шматочок лісу, де поруч є річка. Але ділянка розташована поряд із населеним пунктом, що стрімко розвивається. Там місцеві починають робити собі хатинку з якогось мотлоху. Рубати дерева у цьому лісі для обігріву та приготування їжі.

Згодом цей сектор оточується новими будівлями, торгівельними центрами, красивими будинками і стає престижним сектором.

А окупований шматочок не змінюється.

Алла каже, що спочатку заселяти «нічийні землі» може прийти одна родина.

Родини індіанців зазвичай немаленькі (мама, тато та мінімум п’ятеро дітей).

Коли одне сімейство вже більш-менш обжилося до них приєднуються близькі родичі, у яких ще купа своїх дітей.

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Чому мексиканці небайдужі до слов’янської зовнішності?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштують дитсадки на Тайвані.

Фото: Pexels 

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Теги: емігранти, життя за кордоном, Мексика
29.07.2021 14:21



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