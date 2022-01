Еквадор чи Мексика? Емігрантка розповіла, де живеться краще

Українська емігрантка про життя за кордоном.

Українка Алла 7 років прожила в Еквадорі, нещодавно переїхала до Мексики.

Жінка розкаже, як відрізняється життя у цих двох країнах?

Чому мексиканські платні траси безпечніші, ніж еквадорські?

Чому біля супермаркетів Мексики майже неможливо безкоштовно припаркуватися?

Перше, на що звернула увагу Алла, коли «ступила на мексиканську землю», – місцеві дороги, вони майже ідеальні.

На еквадорські теж гріх скаржитися, але до мексиканських не дотягують, на погляд українки.

І в Мексиці, і в Еквадорі є платні траси.

Це добре облаштовані магістралі, за пересування якими треба платити гроші.

В Еквадорі за це беруть малу суму.

Алла каже, що на 400 кілометрів дороги може трапитися лише 2 пункти оплати і залишити там треба лише один долар.

Парковки – це теж немалі фінансові втрати для автомобілістів Мексики.

Часто навіть просто заїхавши по водичку до супермаркету, вони повинні заплатити за стоянку.

Чому нові велодоріжки Еквадору більш занедбані, ніж старі велодоріжки Мексики?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про свята в Еквадорі.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.