Життя жінок у Туреччині. Емігрантка розвіяла міфи про правила ісламу

Українка розвіяла міфи про життя в Туреччині.
Мусульманська країна, яка перевертає уявлення про іслам.
Мова йде про Туреччину, яку ще досліджувати і досліджувати.
Українка Ліна три роки тому переїхала жити до Туреччини.
Сьогодні дівчина розкаже найцікавіше про цю країну.
Гардероб мусульманок
Туреччина – мусульманська країна, але коли приїжджаєш туди одразу цього можна і не помітити.
Наприклад, згідно традицій ісламу жінка повинна носити закритий одяг – паранджу, хіджаб, нікаб і таке інше.
Емігрантка розповідає, що в Туреччині рідко траплялися жінки, які були одягнуті в закритий одяг.
Часто турчанки просто покривають голову хусткою або одягаються, як і ми українки, зокрема і міні-спідниці є у їхньому гардеробі.
— Для них хустка є традиційним головним убором і це ніяк не пов’язано з релігійним консерватизмом
Однак, в Туреччині є і представниці консервативного ісламу, це жінки і дівчата, які носять хіджаб.
Для них хустка це не просто предмет одягу, це ознака їхньої релігії – мусульманства.
Щоб жоден волосина не виглядувала з-під хустки, вони носять шапочку, яка щільно прилягає до голови.
Гарем
Ще один з популярних стереотипів про країни, які сповідують мусульманство – це те, що чоловіки можуть мати по декілька дружин.
Можливо десь в Туреччині таке і є, але Ліна за три роки життя подібних історій не чула.
— Звісно, в Туреччині, як і в багатьох ісламських країнах, існує релігійний шлюб, який має назву — нікях, але у Туреччині юридичної сили він не має.
Тут не існує гаремів, а права турецької жінки захищені так само, як і права жінки в розвинених країнах Європи.
Влада забороняє укладатирелігійний шлюб, більше ніж з однією жінкою, а тих служителів мечеті, які роблять такі неправомірні дії влада може суворо покарати.Також по темі: Україна і Йорданія – такі різні! Життя в мусульманській країні очима емігрантки Культурна столиця Африки. Українська емігрантка розповіла несподівані факти про Марокко Гра на виживання! Українська емігрантка про життя у В'єтнамі
То, які ще міфи про іслам в Туреччині розвінчала українська емігрантка?
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