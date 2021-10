Життя жінок у Туреччині. Емігрантка розвіяла міфи про правила ісламу

Українка розвіяла міфи про життя в Туреччині.

Мусульманська країна, яка перевертає уявлення про іслам.

Мова йде про Туреччину, яку ще досліджувати і досліджувати.

Українка Ліна три роки тому переїхала жити до Туреччини.

Сьогодні дівчина розкаже найцікавіше про цю країну.

Туреччина – мусульманська країна, але коли приїжджаєш туди одразу цього можна і не помітити.

Наприклад, згідно традицій ісламу жінка повинна носити закритий одяг – паранджу, хіджаб, нікаб і таке інше.

Емігрантка розповідає, що в Туреччині рідко траплялися жінки, які були одягнуті в закритий одяг.

Часто турчанки просто покривають голову хусткою або одягаються, як і ми українки, зокрема і міні-спідниці є у їхньому гардеробі.

Однак, в Туреччині є і представниці консервативного ісламу, це жінки і дівчата, які носять хіджаб.

Для них хустка це не просто предмет одягу, це ознака їхньої релігії – мусульманства.

Щоб жоден волосина не виглядувала з-під хустки, вони носять шапочку, яка щільно прилягає до голови.

Ще один з популярних стереотипів про країни, які сповідують мусульманство – це те, що чоловіки можуть мати по декілька дружин.

Можливо десь в Туреччині таке і є, але Ліна за три роки життя подібних історій не чула.

Тут не існує гаремів, а права турецької жінки захищені так само, як і права жінки в розвинених країнах Європи.

Влада забороняє укладатирелігійний шлюб, більше ніж з однією жінкою, а тих служителів мечеті, які роблять такі неправомірні дії влада може суворо покарати.

То, які ще міфи про іслам в Туреччині розвінчала українська емігрантка?

Дивіться у сюжеті.

Фото: Unsplash

