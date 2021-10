Україна і Йорданія – такі різні! Життя в мусульманській країні очима емігрантки

Країна неймовірної краси, головний секрет якої це — контрасти.

Мова йде про Йорданію.

Україна і Йорданія – паралельні світи, однак в житті нашої землячки Тетяни ці паралелі перетнулися.

Вже рік вона живе в екзотичній країні.

Йорданія переважно мусульманська країна і Тетяна була до цього готова.

Жити за законами Корану дівчина почала ще в Україні.

Тетяна розповідає:

Зі своїм арабським принцом та двома донечками українка живе в домі своїх свекрів.

У будинку Тетяни, окрім її родини, проживають батьки чоловіка та п’ятеро їх синів.

У кожного своя окрема квартира.

Якщо це дівчина, то вона йде жити у помешкання свого чоловіка.

Але якщо його батьки не збудували подібний будинок сімейного типу тоді вони орендують квартиру.

Емігрантка зізнається:

«Сімейні будинки» часто будують так, аби онуки з правнуками могли їх добудувати і жити вже там своїми родинами.

Йорданські будинки відрізняються від українських не лише зовні, а і зсередини.

Чим?

Функцією кімнат.

Наприклад, в українських домівках є універсальна вітальня, де і телевізор подивитися можна і чаю з гостями попити.

В йорданських ці функції розділені між двома різними кімнатами.

Зустрічати гостей в Україні та Йорданії теж заведено по-різному.

Точніше, якщо ми можемо і на просто каву, і на вечерю з 12 страв людей покликати.

То для йорданців можливий лише перший, варіант.

Чому в Йорданії не заведено влаштовувати звичні українцям застілля?

І чому під час карантину в країні не працювали продуктові магазини?

Дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості оренди житла в Туреччині.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.