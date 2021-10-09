Україна і Йорданія – такі різні! Життя в мусульманській країні очима емігрантки

Країна неймовірної краси, головний секрет якої це — контрасти.
Мова йде про Йорданію.
Україна і Йорданія – паралельні світи, однак в житті нашої землячки Тетяни ці паралелі перетнулися.
Вже рік вона живе в екзотичній країні.
Йорданія переважно мусульманська країна і Тетяна була до цього готова.
Жити за законами Корану дівчина почала ще в Україні.
Тетяна розповідає:
— Мені подобається тутешній побут, адже всі традиції тісно пов’язані з ісламом і я їх добре розумію, бо вже була мусульманкою, коли виходила заміж за свого арабського принца.
Зі своїм арабським принцом та двома донечками українка живе в домі своїх свекрів.
Помешкання в Йорданії
У будинку Тетяни, окрім її родини, проживають батьки чоловіка та п’ятеро їх синів.
У кожного своя окрема квартира.
Якщо це дівчина, то вона йде жити у помешкання свого чоловіка.
Але якщо його батьки не збудували подібний будинок сімейного типу тоді вони орендують квартиру.
Емігрантка зізнається:
— Жити у приймах або у невістках тут зовсім не прийнято. Навіть не прийнято зятю переночувати в домі батьків своєї дружини.
«Сімейні будинки» часто будують так, аби онуки з правнуками могли їх добудувати і жити вже там своїми родинами.
Йорданські будинки відрізняються від українських не лише зовні, а і зсередини.
Чим?
Функцією кімнат.
Наприклад, в українських домівках є універсальна вітальня, де і телевізор подивитися можна і чаю з гостями попити.
В йорданських ці функції розділені між двома різними кімнатами.
— Якщо ми дуже близькі родичі ми, звісно, заходимо у середню кімнату, яка називається салон, де є телевізор. В принципі, родина проводить весь час у такій кімнаті, — розповідає Тетяна.
Зустрічати гостей в Україні та Йорданії теж заведено по-різному.
Точніше, якщо ми можемо і на просто каву, і на вечерю з 12 страв людей покликати.
То для йорданців можливий лише перший, варіант.Також по темі: Що відбувається за межами all inclusive? Емігрантка показала нетуристичний бік Єгипту Без чого не можна зняти житло в Канаді? Відверта розповідь емігрантки Пологи коштують 8 тисяч доларів! Емігрантка про життя в Пуерто-Ріко
Чому в Йорданії не заведено влаштовувати звичні українцям застілля?
І чому під час карантину в країні не працювали продуктові магазини?
Дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості оренди житла в Туреччині.
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