Гра на виживання! Українська емігрантка про життя у В’єтнамі

Все, що ви хотіли знати про дорожній рух у В’єтнамі.
Країна — сюрприз для нашої людини.
Екзотичний і колоритний В’єтнам.
В Інни та Сергія була маленька мрія — пожити у великій Азії.
4 місяці тому вони здійснили цю мрію, перебралися в одну з найбільш екзотичних країн цієї частини світу.
Вони розкажуть все про в’єтнамський транспорт.
В’єтнам – країна, перенасичена людьми, як і її столиця Ханой.
А там де багато людей – багато автомобілів, відповідно багато заторів.
Втім в’єтнамці винайшли спосіб і пересуватися власним транспортом, і затори оминати.
Транспорт в’єтнамців
Байки — можна сказати, головний транспорт В’єтнаму.
На них людей розвозять, тобто як таксі, їжу і речі доставляють та навіть меблі транспортують.
Українка Інна розповідає:
— На байках перевозять абсолютно різні речі: починаючи від продуктів харчування, фруктів, овочів і закінчуючи величезними меблями, диванами і все, що тільки завгодно.
Другий за популярністю і перший за авторитетом вид транспорту – це автомобілі.
Їх купує «в’єтнамська еліта», чим більший гаманець — тим більша машина, а чим більша машина, за в’єтнамськими звичаями, — тим головніша вона на дорозі.
— Машини купують більш забезпечені в’єтнамці і купують вони великі машини джипи, з тим, що у В’єтнамі вулички дуже вузькі і їздити на великих машинах незручно, але вони своєю машиною показують рівень статусу, — каже українець.
Щодо правил дорожнього руху, то за словами наших героїв, у В’єтнамі їх просто ігнорують.
І водії великих автомобілей, і пілоти маленьких байків створюють на дорозі справжній хаос і щоб він тебе не поглинув треба бути дуже уважним.Також по темі: В аптеках неможливо купити ліки? Емігрантка про медицину в Тайвані Дитсадок коштує 220$ на місяць? Українка розповіла про освіту на Тайвані Мексика небезпечна для життя? Емігрантка про плюси і мінуси Латинської Америки
Детальніше про життя в цій екзотичній країні дивіться у сюжеті рубрики “Емігранти”.
Нагадаємо, рашіше ми показували, що розповідають українські емігранти про роботу у В’єтнамі.
Фото: Unsplash