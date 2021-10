Гра на виживання! Українська емігрантка про життя у В’єтнамі

Все, що ви хотіли знати про дорожній рух у В’єтнамі.

Країна — сюрприз для нашої людини.

Екзотичний і колоритний В’єтнам.

В Інни та Сергія була маленька мрія — пожити у великій Азії.

4 місяці тому вони здійснили цю мрію, перебралися в одну з найбільш екзотичних країн цієї частини світу.

Вони розкажуть все про в’єтнамський транспорт.

В’єтнам – країна, перенасичена людьми, як і її столиця Ханой.

Втім в’єтнамці винайшли спосіб і пересуватися власним транспортом, і затори оминати.

Байки — можна сказати, головний транспорт В’єтнаму.

На них людей розвозять, тобто як таксі, їжу і речі доставляють та навіть меблі транспортують.

Українка Інна розповідає:

Другий за популярністю і перший за авторитетом вид транспорту – це автомобілі.

Їх купує «в’єтнамська еліта», чим більший гаманець — тим більша машина, а чим більша машина, за в’єтнамськими звичаями, — тим головніша вона на дорозі.

Щодо правил дорожнього руху, то за словами наших героїв, у В’єтнамі їх просто ігнорують.

І водії великих автомобілей, і пілоти маленьких байків створюють на дорозі справжній хаос і щоб він тебе не поглинув треба бути дуже уважним.

