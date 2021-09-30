Що відбувається за межами all inclusive? Емігрантка показала нетуристичний бік Єгипту

Країна безкраїх пустель та гарячого сонця, неповторний і ні на кого не схожий Єгипет.
Вже сім років там живе наша землячка Лара.
Сьогодні вона покаже нам не туристичний, а буденний бік цієї країни.
Немала кількість українських емігрантів
Єгипет — одна з найпопулярніших країн, якщо не сказати — найпопулярніша, для відпочинку серед українців. Це загально відомий факт.
Але за спостереженнями Лари, часто наші люди йдуть ще далі — вони перебираються в цю країну жити.
На те є декілька причин.
Одна з основних, на думку емігрантки, це доволі проста процедура оформлення візи та продовження резиденства.
А також роль відіграє близькість до нашому материку і всього лише 3-годинний переліт, — вважає Лара.
Доступність життя у Єгипті
На відміну від багатьох інших “закордонів” — Єгипет доволі доступна країна для життя.
Рівень життя тут невисокій і прожитковий мінімум невеликий, — розповідає українка.
Тому, за її словами, багатьом жителям пострадянського простору це по кишені, на відміну від Домінікани, Балі чи Мальдив.
Оренда квартири-студії у Хургаді обходиться Ларі в 100 доларів на місяць.
У цю вартість входять і комунальні послуги, за виключенням електроенергії.
За неї українка платить окремо – взимку приблизно 8-10 доларів на місяць, влітку – 50. У спекотну пору багато накручує кондиціонер.
Як виглядає типова єшипетська квартира?
Та скільки коштує житло класу люкс?
Дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості оренди житла в Туреччині.
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