Як оформити спальню: модні тренди для ідеально затишного інтер’єру

Сучасні ідеї інтер’єру спальні – як зробити кімнату справді стильною та затишною.
Спальня – це місце, де ми відпочиваємо після насиченого подіями дня. І перше, що бачимо, відкривши очі зранку і налаштовуючись на нові звершення.
Саме тому інтер’єр цієї кімнати має бути максимально комфортним, стильним та затишним.
Ранок у Великому Місті зробив міні-гайд із модних тенденціяїх оформлення спален.
Він стане тобі у нагоді, якщо плануєш робити ремонт або просто хочеш освіжити інтер’єр, додавши пару стильних деталей.
Як оформити спальню: модні тенденції дизайну
Еко-стиль
Еко-інтер’єр – це про любов до природи та натуральності в усьому. У таких спальнях немає місця пластику чи синтетичного текстилю.
Натомість в оформленні легко можна зустріти дерево, натуральний камінь, а також багато гарного текстилю з бавовни, льону та шовку.
Еко-стиль не передбачає зайвих деталей декору, а от рослини в горшках – це саме те, що треба. Вони зроблять приміщення не лише стильним, але й «живим».
Результат – комфортний простір, де хочеться просинатись і засинати, а також просто відпочивати.
Біла спальня
Білий колір – це універсальний варіант дизайну спальні.
Він здатен зробити кімнату візуально більшою, надати їй повітря та простору. Тож для невеликого приміщення це взагалі ідеальне рішення.Також по темі: Максимум комфорту. Головні тренди в інтер’єрі вітальні 2021 Як зробити кухню затишною та стильною без великих вкладень Функціональна та затишна: як оформити дитячу кімнату в 2021 році
До речі, ти можеш використовувати в оформленні не лише білосніжний колір, але й молочний, мармуровий, перламутровий.
Це допоможе додати нових акцентів і зробити атмосферу в спальні теплішою.
Великі дзеркала
Однією з панівних тенденцій у дизані стали великі дзеркала і навіть цілі дзеркальні стіни у спальні.
Якщо правильно їх розташувати, вони здатні навіть дуже маленьку кімнату зробити візуально просторою і збільшити її майже вдвічі.
М’які узголів’я
М’які узголів’я з тканини або шкіри – гарячий тренд, який зробить твою спальню сучасною та комфортною.
М’які панелі можуть бути гладенькими, але частіше вони прикрашені об‘ємним геометричним малюнком – квадратами або ромбами.
3D-об’єм
Об’ємний декор на стінах та меблях – це справжній хіт сучасних спален.
Використання 3D-панелей та різноманітні ігри з простором здатні зробити дизайн кімнати не лише модним, але й надати йому вишуканої індивідуальності.
Надзвичайно цікаво та оригінально виглядає об’єм, створений світлом.
Спробуй пограти з цим ним в інтер’єрі.
Вбудоване ліжко
Звісно ж, ліжка, які стоять окремо, теж залишаються в моді. Але якщо хочеться чогось компактного і водночас оригінального – зверни увагу на ті, що вбудовані в меблі або стіну.
Вони займають менше місця, а ще додають затишку і створюють додаткові можливості для облаштування власного простору з улюбленими книгами, гаджетами та аксусуарами.
І обов’язково подумай про доступ приємного світла в спальну зону.
Оригінальні світильники
Оригінальний світильник – найпростіший спосіб освіжити інтер’єр спальні без значних фінансових затрат.
І справа тут не лише в дизайні самих освітлювальних приладів, але й можливості налаштувати світло в кімнаті на свій смак – зробити його холодним чи теплим, м’яко розсіяним чи чітко спрямованим у конкретні точки.
Максимально стильним вибором стануть скляні кулі, настінні світильники з імітацією мармуру та екологічні моделі з ротангу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оформити кухню.
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