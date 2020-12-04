Ідеальна кухня: модні тренди дизайну та приклади оформлення

Ідеї оформлення кухні 2020 – модні тенденції дизайну.
Ми досить багато часу проводимо на кухні. Саме тому важливо створити в цій кімнаті стильний і водночас затишний простір.
Тож якщо плануєте ремонт – цей матеріал для стане вам у нагоді. Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди дизайну, аби ви зробили свою кухню максимально сучасною та комфортною.
Якщо ж масштабне оновлення поки що не планується, можна просто додати невеличкі деталі – стильний світильник або живі квіти – і інтер’єр одразу заграє по-новому.
Оформлення кухні 2020: головні тенденції
Мінімалізм
Без сумніву, мінімалізм – це головний напрямок сучасного дизайну інтер’єрів, зокрема – кухонь.
Його основні риси – прості лінії без химерних форм, мінімум кольору та декору, максимум стилю та елегантності. Уся техніка, яка може бути вбудована – прихована за непомітними фасадами.
Незважаючи на таку аскетичність, мінімалістичні гарнітури виглядають дорого. Часто – навіть дорожче, ніж коштує насправді.
А ще такий інтер’єр довго не набридне, тому є ідеальним вибором на довгі роки.
Незвичайна витяжка
У сучасному інтер’єрі кухні витяжка має бути або непомітно вбудованою в стільницю, або – окремим елементом дизайну.
У цьому випадку чим незвичайнішою вона буде, тим краще.
А от стандартні прибори, що сумно нависають над плитою, сьогодні вже не актуальні.
Чорно-біла кухня
Якщо однотонна кухня вам не до смаку – зіграйте на кольоровому контрасті. Чорний + білий – це завжди стильно і актуально.
А щоб пом’якшити переходи та зробити інтер’єр більш плавним – можете підкреслити лаконічний монохром вставками з натурального дерева.
Матові поверхні
Глянцеві фасади залишились у минулому. Сьогодні епоха матових текстур без жодного блиску.
Виглядає це мегастильно, а ще – за ними легше доглядати, адже «жирні» сліди та краплі води (які неминуче з`являтимуться під час користування) будуть не такими помітними.
Living kitchen
Living kitchen – це кухні, які нібито прикидаються іншими кімнатами.
Тут немає звичних кухонних елементів на кшталт стандартного обіднього стола або фартуку з кахлю. А вся техніка вбудована та максимально непомітна.Також по темі: Модне взуття на зиму 2021: найстильніші моделі чобіт і черевиків Модний манікюр на зиму 2021: головні тренди нейл-дизайну Модні піджаки і жакети 2020: актуальні моделі
Натомість у такій кухні легко можна зустріти фасад з каменю, зручні пуфи або стильні деревяні аксесуари.
Оригінальні світильники
Правильно підібране світло – це те, що створює атмосферу і робить кімнату по-справжньому затишною.
А оригінальні світильники можуть стати родзинкою інтер’єру й надати шарму навіть найпростішому ремонту.
Відсутність ручок
Ручки на сучасних кухонних меблях – це вже анахронізм. Сьогодні дверцята шафок мають бути абсолютно гладенькими і відкриватися натисненням на них.
Така система називається click-open, і саме її є сенс обирати, якщо збираєтесь оновлювати гарнітур найближчим часом.
Живі рослини
Ви можете поставити кілька горщиків з улюбленими квітами або буквально перетворити кухню на оранжерею.
До речі, звичні фіалки, герань та орхідеї сьогодні віддають першість «функціональним» рослинам: яскраво-червоним перчикам, ароматним середземноморським травам та мікрозелені.
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