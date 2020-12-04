Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Ідеальна кухня: модні тренди дизайну та приклади оформлення / 04.12.2020 08:07
04.12.2020 08:07
Поділитися

Ідеальна кухня: модні тренди дизайну та приклади оформлення


Ідеї оформлення кухні 2020 – модні тенденції дизайну.

Ми досить багато часу проводимо на кухні. Саме тому важливо створити в цій кімнаті стильний і водночас затишний простір.

Тож якщо плануєте ремонт – цей матеріал для стане вам у нагоді. Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди дизайну, аби ви зробили свою кухню максимально сучасною та комфортною.

Якщо ж масштабне оновлення поки що не планується, можна просто додати невеличкі деталі – стильний світильник або живі квіти – і інтер’єр одразу заграє по-новому.

Оформлення кухні 2020: головні тенденції

Мінімалізм

Без сумніву, мінімалізм – це головний напрямок сучасного дизайну інтер’єрів, зокрема – кухонь.

Його основні риси – прості лінії без химерних форм, мінімум кольору та декору, максимум стилю та елегантності. Уся техніка, яка може бути вбудована – прихована за непомітними фасадами.

Незважаючи на таку аскетичність, мінімалістичні гарнітури виглядають дорого. Часто – навіть дорожче, ніж коштує насправді.

А ще такий інтер’єр довго не набридне, тому є ідеальним вибором на довгі роки.

Незвичайна витяжка

У сучасному інтер’єрі кухні витяжка має бути або непомітно вбудованою в стільницю, або – окремим елементом дизайну.

У цьому випадку чим незвичайнішою вона буде, тим краще.

А от стандартні прибори, що сумно нависають над плитою, сьогодні вже не актуальні.

Чорно-біла кухня

Якщо однотонна кухня вам не до смаку – зіграйте на кольоровому контрасті. Чорний + білий – це завжди стильно і актуально.

А щоб пом’якшити переходи та зробити інтер’єр більш плавним – можете підкреслити лаконічний монохром вставками з натурального дерева.

Матові поверхні

Глянцеві фасади залишились у минулому. Сьогодні епоха матових текстур без жодного блиску.

Виглядає це мегастильно, а ще – за ними легше доглядати, адже «жирні» сліди та краплі води (які неминуче з`являтимуться під час користування) будуть не такими помітними.

Living kitchen

Living kitchen – це кухні, які нібито прикидаються іншими кімнатами.

Тут немає звичних кухонних елементів на кшталт стандартного обіднього стола або фартуку з кахлю. А вся техніка вбудована та максимально непомітна.

Також по темі: Модне взуття на зиму 2021: найстильніші моделі чобіт і черевиків Модний манікюр на зиму 2021: головні тренди нейл-дизайну Модні піджаки і жакети 2020: актуальні моделі

Натомість у такій кухні легко можна зустріти фасад з каменю, зручні пуфи або стильні деревяні аксесуари.

Оригінальні світильники

Правильно підібране світло – це те, що створює атмосферу і робить кімнату по-справжньому затишною.

А оригінальні світильники можуть стати родзинкою інтер’єру й надати шарму навіть найпростішому ремонту.

Відсутність ручок

Ручки на сучасних кухонних меблях – це вже анахронізм. Сьогодні дверцята шафок мають бути абсолютно гладенькими і відкриватися натисненням на них.

Така система називається click-open, і саме її є сенс обирати, якщо збираєтесь оновлювати гарнітур найближчим часом.

Живі рослини

Ви можете поставити кілька горщиків з улюбленими квітами або буквально перетворити кухню на оранжерею.

До речі, звичні фіалки, герань та орхідеї сьогодні віддають першість «функціональним» рослинам: яскраво-червоним перчикам, ароматним середземноморським травам та мікрозелені.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні зимові тренди в одязі.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: інтер'єр, мода, модні тренди
04.12.2020 08:07



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати